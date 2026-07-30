بشأن إيران.. اجتماع سري لترامب في الجو

عقد الرئيس الأميركي اجتماعاً سرياً مع كبار قادته العسكريين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، لبحث توسيع العمليات ضد ، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاء الاجتماع عقب مقتل أربعة جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بإغلاق ممرات بحرية.

وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تمتد بين 10 و14 يوماً، بهدف إضعاف منظومة الصواريخ والحد من قدرتها على استهداف القوات الأميركية وحلفائها.

ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة إلى البنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص حاجة إلى مواصلة عمليات الدفاع الجوي المكلفة.

في المقابل، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من توسيع المواجهة، بسبب تراجع مخزون من الصواريخ الاعتراضية والحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات استخباراتية أميركية أن ما بين 21 و22% من منظومة الصواريخ الإيرانية لا يزال سليماً وقادراً على العمل، رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية.

كما ناقش مسؤولون أميركيون مع بنيامين نتنياهو احتمال مشاركة في أي عملية عسكرية أميركية واسعة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، توعد بضرب إيران "بقوة"، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حل .