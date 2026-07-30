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عربي-دولي

بشأن إيران.. اجتماع سري لترامب في الجو

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:55
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بشأن إيران.. اجتماع سري لترامب في الجو
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عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً سرياً مع كبار قادته العسكريين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، لبحث توسيع العمليات ضد إيران، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاء الاجتماع عقب مقتل أربعة جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن، بالتزامن مع تهديدات إيرانية بإغلاق ممرات بحرية.

وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تمتد بين 10 و14 يوماً، بهدف إضعاف منظومة الصواريخ الإيرانية والحد من قدرتها على استهداف القوات الأميركية وحلفائها.

ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة إلى البنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص حاجة واشنطن إلى مواصلة عمليات الدفاع الجوي المكلفة.

في المقابل، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من توسيع المواجهة، بسبب تراجع مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية والحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات استخباراتية أميركية أن ما بين 21 و22% من منظومة الصواريخ الإيرانية لا يزال سليماً وقادراً على العمل، رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية.

كما ناقش مسؤولون أميركيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية واسعة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، توعد ترامب بضرب إيران "بقوة"، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حل دبلوماسي.

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