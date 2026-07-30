بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون الأحمر في دولة عربيّة

📹 سماء من كوكب آخر



🔶 تحولت سماء بلدة عين قزام جنوبي الجزائر إلى اللون الأحمر عقب عاصفة رملية عاتية اجتاحت المنطقة مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية بسبب التركيز العالي للغبار في الهواء. pic.twitter.com/K5MiE4uIbM