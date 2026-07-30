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عربي-دولي

بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون الأحمر في دولة عربيّة

Lebanon 24
30-07-2026 | 09:47
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بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون الأحمر في دولة عربيّة
بالفيديو... السماء تحوّلت إلى اللون الأحمر في دولة عربيّة photos 0
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تحوّلت سماء بلدة عين قزام جنوبي الجزائر إلى اللون الأحمر، عقب عاصفة رملية اجتاحت المنطقة.
 
 
وتسبّبت العاصفة بانخفاض حادّ في مستوى الرؤية بسبب الغبار الكثيف في الهواء.
 
 
 
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