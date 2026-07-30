وسط تهديدات الحوثيين.. الكويت تشدد على حماية الملاحة في باب المندب

أكدت أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة الدولية، خلال مشاركتها في اجتماع رؤساء هيئات الأركان للدول الأعضاء في التحالف البحري الدفاعي لحماية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي استضافته .



وأفادت وكالة بأن العامة للجيش ، الفريق الركن خالد الشريعان، ترأس وفد بلاده، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة.

وشدد الشريعان على أهمية حماية الممرات المائية الحيوية وضمان سلامة الملاحة الدولية، لا سيما في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن التعاون بين يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي واستمرار انسيابية حركة الملاحة.

ويأتي الاجتماع في وقت أعلن فيه الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا هجمات استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية. كما ذكرت وكالة " " أنهم يدرسون فرض رسوم على معظم السفن العابرة لمضيق باب المندب، من دون تحديد موعد للتنفيذ.