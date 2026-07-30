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عربي-دولي

وسط تهديدات الحوثيين.. الكويت تشدد على حماية الملاحة في باب المندب

Lebanon 24
30-07-2026 | 11:36
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وسط تهديدات الحوثيين.. الكويت تشدد على حماية الملاحة في باب المندب
وسط تهديدات الحوثيين.. الكويت تشدد على حماية الملاحة في باب المندب photos 0
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أكدت الكويت أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة الدولية، خلال مشاركتها في اجتماع رؤساء هيئات الأركان للدول الأعضاء في التحالف البحري الدفاعي لحماية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي استضافته السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد الشريعان، ترأس وفد بلاده، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة.

وشدد الشريعان على أهمية حماية الممرات المائية الحيوية وضمان سلامة الملاحة الدولية، لا سيما في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن التعاون بين الدول الأعضاء يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي واستمرار انسيابية حركة الملاحة.

ويأتي الاجتماع في وقت أعلن فيه الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا هجمات استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية. كما ذكرت وكالة "رويترز" أنهم يدرسون فرض رسوم على معظم السفن العابرة لمضيق باب المندب، من دون تحديد موعد للتنفيذ.

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الأنباء الكويتية

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