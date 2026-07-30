بقيادة السعودية.. إطلاق "التحالف البحري الدفاعي" في البحر الأحمر وخليج عدن

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أعلنت مجموعة من الدول التأسيس الرسمي لـ"التحالف البحري الدفاعي" متعدد الجنسيات، خلال اجتماع احتضنته العاصمة ، وذلك لتعزيز حماية حركة التجارة العالمية وتأمين خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.وأكدت الحكومات المشاركة في بيان نقلته السعودية، الاستناد التام إلى ميثاق وقواعد القانون الدولي، مشيرة إلى أن التصدي للتحديات البحرية المتزايدة يتطلب استجابة جماعية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.وجاء في مقررات الإعلان المؤسس:الرياض مقر وقاعدة: اعتماد دولة قائدة ومقراً دائماً للتحالف، يضم القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة والأمانة العامة.الاستقلالية والطابع الدفاعي: التشديد على الدفاعية الخالصة للتحالف وعدم استهدافه أي طرف، مع احترام القرار السيادي لكل دولة في المشاركة بالعمليات.مجالات التنسيق: تطوير التنسيق الاستخباري والتخطيط العملياتي، وتنفيذ تمارين ومهمات بحرية مشتركة لحماية الملاحة.التوسع والشراكة: استكمال الدول المشاركة إجراءاتها الدستورية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدول الراغبة بالانضمام لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.