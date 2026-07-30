تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقيادة السعودية.. إطلاق "التحالف البحري الدفاعي" في البحر الأحمر وخليج عدن

Lebanon 24
30-07-2026 | 14:17
A-
A+
بقيادة السعودية.. إطلاق التحالف البحري الدفاعي في البحر الأحمر وخليج عدن
بقيادة السعودية.. إطلاق التحالف البحري الدفاعي في البحر الأحمر وخليج عدن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت مجموعة من الدول التأسيس الرسمي لـ"التحالف البحري الدفاعي" متعدد الجنسيات، خلال اجتماع احتضنته العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتعزيز حماية حركة التجارة العالمية وتأمين خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
Advertisement

وأكدت الحكومات المشاركة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، الاستناد التام إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرة إلى أن التصدي للتحديات البحرية المتزايدة يتطلب استجابة جماعية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.

وجاء في مقررات الإعلان المؤسس:

الرياض مقر وقاعدة: اعتماد المملكة العربية السعودية دولة قائدة ومقراً دائماً للتحالف، يضم القيادة المشتركة ومركز القيادة والسيطرة والأمانة العامة.

الاستقلالية والطابع الدفاعي: التشديد على الدفاعية الخالصة للتحالف وعدم استهدافه أي طرف، مع احترام القرار السيادي لكل دولة في المشاركة بالعمليات.

مجالات التنسيق: تطوير التنسيق الاستخباري والتخطيط العملياتي، وتنفيذ تمارين ومهمات بحرية مشتركة لحماية الملاحة.

التوسع والشراكة: استكمال الدول المشاركة إجراءاتها الدستورية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدول الراغبة بالانضمام لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع السعودية: مشروع التحالف البحري يهدف إلى مواجهة التهديدات بباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع السعودية: المملكة ودول صديقة ناقشوا مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة النقل السعودية: استهداف السفينة السعودية NCC MASA خلال إبحارها في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الاستقلال

المملكة

الدستور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2026-07-30
Lebanon24
13:33 | 2026-07-30
Lebanon24
13:07 | 2026-07-30
Lebanon24
12:57 | 2026-07-30
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24