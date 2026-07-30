واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة داعمة لـماهان إير والحرس الثوري

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد وكيانات في الصين والهند وروسيا وإيران، بتهمة تقديم خدمات لوجستية وتجارية لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" ودعم أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات استهدفت شركات تعمل كوكلاء مبيعات عامين لـ"ماهان إير"، التي تدرجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن الشركة تنقل أفراداً ومعدات تابعة لفيلق القدس، وتدعم برامج الطائرات المسيّرة وعمليات نقل الأسلحة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن كل من يقدم دعماً مالياً أو لوجستياً أو تجارياً للحرس الثوري أو لـ"ماهان إير" يساهم في استمرار أنشطة منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، مؤكداً مواصلة ملاحقة هذه الشبكات وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران والحرس الثوري، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت دولاً في المنطقة وسفناً تجارية في مضيق هرمز.
وبموجب القرار، تُجمّد الأصول والممتلكات التابعة للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معها، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات لصالحها.