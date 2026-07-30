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عربي-دولي

انفجار منجم في باكستان.. 32 قتيلاً و10 عالقين تحت الأرض

Lebanon 24
30-07-2026 | 23:57
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انفجار منجم في باكستان.. 32 قتيلاً و10 عالقين تحت الأرض
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قُتل ما لا يقل عن 32 عاملاً، الخميس 30 تموز، جراء انفجار داخل منجم للفحم في جنوب غرب باكستان، فيما لا يزال 10 عمال عالقين تحت الأرض في ظروف وصفتها السلطات بأنها خطيرة.
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ووقع الانفجار على أطراف مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، ويُعتقد أنه نجم عن تراكم غاز الميثان داخل المنجم، وفق مفتش المناجم الحكومي غني بلوش.

وانتشلت فرق الإنقاذ في الساعات الأولى 7 جثث، قبل أن تعثر لاحقاً على 25 جثة إضافية، بحسب مسؤولين وبيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في الإقليم.

وأكدت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، في محاولة للوصول إلى العمال العالقين وانتشالهم.

وقال بلوش إن فرق الإنقاذ ستواصل عملها حتى العثور على جميع العمال، لكنه أشار إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وأضاف: “تتراجع فرص العثور على ناجين بعد انفجارات غاز الميثان، لأن مستويات الأوكسجين تهبط إلى الصفر، كما أن فرق الإنقاذ تتحرك بحذر شديد داخل المنجم”.

وبدأت السلطات تسليم الجثامين إلى عائلات الضحايا لدفنهم، فيما ينتظر أقارب العمال العالقين أخباراً عن مصيرهم وسط حالة من القلق.

وقال وزير المناجم والمعادن في بلوشستان شعيب نوشيرواني إن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، معرباً عن تعازيه لعائلات الضحايا.

وأعلن أن حكومة الإقليم ستدفع تعويضاً قدره 500 ألف روبية باكستانية، أي نحو 2306 دولارات سنغافورية، لعائلة كل عامل قضى في الانفجار.

كما أكد أن السلطات ستجري تحقيقاً شاملاً في سبب الانفجار، وستراجع إجراءات السلامة داخل المناجم.

في المقابل، قالت نقابة عمال المناجم إن الإهمال قد يكون وراء الكارثة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وحثّ اتحاد عمال المناجم المركزي في باكستان الحكومة على تطبيق قواعد السلامة بصرامة، واتخاذ إجراءات قاسية بحق الشركات التي تنتهك قوانين السلامة داخل المناجم.

وتُعد الحوادث القاتلة أمراً متكرراً في قطاع مناجم الفحم في باكستان، خصوصاً في بلوشستان، حيث تفتقر مناجم كثيرة إلى التهوية الكافية وأنظمة مراقبة الغاز وغيرها من إجراءات السلامة الأساسية.

ويتهم العمال والنقابات منذ سنوات أصحاب المناجم بعدم الالتزام بقواعد السلامة أو توفير معدات حماية كافية.

ورغم المخاطر والأجور المتدنية، يعتمد آلاف العمال على قطاع الفحم في بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان مساحة وأقلها تطوراً، حيث تنتشر البطالة والفقر على نطاق واسع.
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