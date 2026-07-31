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عربي-دولي

إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-07-2026 | 01:03
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إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا.. ما السبب؟
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نددت وزارة الخارجية الإسبانية، الخميس، بما وصفته بـ"الديماغوجية" الإيطالية، بعدما طالبت روما بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن" على خلفية تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب سبتة، معلنة استدعاء السفير الإيطالي في مدريد للاحتجاج.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن تصريحات نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني "غير ملائمة"، مؤكداً أن بلداً "شريكاً وصديقاً" يُنتظر منه إظهار التضامن الأوروبي، لا "الديماغوجية الحزبية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف ألباريس أنه سيستدعي السفير الإيطالي، الجمعة، لإبلاغه احتجاج الحكومة الإسبانية على هذه التصريحات.

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