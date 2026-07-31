إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا.. ما السبب؟

نددت ، الخميس، بما وصفته بـ"الديماغوجية" ، بعدما طالبت بتعليق عضوية في منطقة "شنغن" على خلفية تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال إلى جيب سبتة، معلنة استدعاء السفير في للاحتجاج.

وقال الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن تصريحات نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني "غير ملائمة"، مؤكداً أن بلداً "شريكاً وصديقاً" يُنتظر منه إظهار التضامن ، لا "الديماغوجية الحزبية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف ألباريس أنه سيستدعي السفير الإيطالي، الجمعة، لإبلاغه احتجاج الحكومة الإسبانية على هذه التصريحات.