"بصمات إيرانية".. هجمات سيبرانية تستهدف 30 شبكة مياه أميركية

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ووقعت الهجمات يومي الأحد والإثنين، وأدت إلى انقطاع المياه نحو ساعتين في بلدة براهام الصغيرة الواقعة ضمن منطقة مينيابوليس الكبرى، قبل إعادة الشبكة إلى الخدمة.وقالت شركة الأمن السيبراني "تينابل" إن الأساليب المستخدمة تتوافق مع نشاط مجموعة "سايبر أفنجرز"، التي تتهمها الحكومة الأميركية بالعمل لصالح . كما تشتبه السلطات الأميركية بضلوع قراصنة إيرانيين في الهجوم، من دون صدور تعليق فوري عن .وكانت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية الأميركية "CISA" قد حذرت في 22 من احتمال استهداف مجموعات مرتبطة بإيران أنظمة التحكم الإلكتروني في البنى التحتية الأميركية.وتأتي الهجمات بعد أشهر من إعلان مجموعة القرصنة "حنظلة" مسؤوليتها عن عمليات إلكترونية استهدفت شركتي "سترايكر" للتكنولوجيا الطبية و"فيريفون" لخدمات الدفع.وأكدت "سترايكر" تعرضها لهجوم، بينما نفت "فيريفون" اختراق أنظمتها. وقالت "حنظلة" إن العملية جاءت رداً على قصف مدرسة ابتدائية في جنوب خلال اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في 28 شباط.وكانت صحيفة " تايمز" قد أفادت بأن تحقيقاً عسكرياً أميركياً خلص إلى أن الضربة التي أصابت المدرسة نتجت من استخدام إحداثيات خاطئة خلال استهداف مجاورة.