تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اتّهامات بـ"بيع كرة القدم".. أوّل ردّ لـ"الفيفا"

Lebanon 24
31-07-2026 | 04:33
A-
A+
بعد اتّهامات بـبيع كرة القدم.. أوّل ردّ لـالفيفا
بعد اتّهامات بـبيع كرة القدم.. أوّل ردّ لـالفيفا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، الخميس، ببيان جديد لتوضيح مشروعه FIFA Forward Enterprise، مؤكداً أنه لا يهدف إلى بيع كرة القدم أو التنازل عن السيطرة على إدارتها، وذلك بعد انتقادات قوية من اتحادات قارية، بينها UEFA وConcacaf.

وقال الاتحاد، الذي يرأسه جياني إنفانتينو، إنه يعترف بالتعليقات والمخاوف التي عُبّر عنها علناً ويحترمها، مؤكداً التزامه بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية بشأن المشروع.
Advertisement

لكن FIFA أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لما وصفه بـ"المعلومات الخاطئة" التي نشرتها وسائل إعلام، معتبراً أنها عطّلت عملية التشاور التي كانت مقررة.

وأضاف الاتحاد: "سنواصل عملية التشاور هذه لضمان أن تتمكن كل جمعية عضو من الإدلاء بصوتها بناءً على الحقائق".

ووجّه FIFA رسالة مباشرة إلى كرة القدم الأوروبية، قائلاً إن "لا جهة يمكنها أن تدّعي تمثيل الجمعيات الأعضاء الـ211 حول العالم".

وشدد البيان على أن كل اتحاد وطني يجب أن يحصل على فرصة مراجعة المقترح والمشاركة في رسم مستقبله.

وأوضح الاتحاد الدولي أن مبادرة FIFA Forward Enterprise تهدف فقط إلى تحسين الإدارة التجارية لبطولاته، بما يسمح بتحقيق إيرادات أكبر، على أن يُعاد توزيع الأموال على الاتحادات الأعضاء الـ211.

وأكد FIFA أن إنشاء المشروع لن يمضي قدماً إلا إذا حصل على دعم غالبية الاتحادات الأعضاء، من خلال عملية مفتوحة وديمقراطية وخاضعة للتشاور.

وكشف البيان أن كل اتحاد وطني سيحصل على 20 مليون دولار ضمن برنامج FIFA Forward للفترة بين 2027 و2030، فيما سيكون برنامج إضافي باسم Fast Forward، بقيمة 20 مليون دولار أيضاً، اختيارياً وممولاً من استثمارات خارجية، من دون أن يعني ذلك التنازل عن سيطرة FIFA.

وشدد الاتحاد على أنه سيبقى الجهة الوحيدة التي تملك السيطرة الحصرية على الروزنامات، واللوائح، والقرارات الرياضية.

وقال في بيانه: "لقد استمعنا إلى آراء الاتحادات القارية المعنية بشأن مقترح إنشاء FIFA Forward Enterprise، ونود معالجة القضايا التي ظهرت منذ نشر الخبر الأول في وسائل الإعلام يوم الثلاثاء".

وأضاف: "اقتُرحت مبادرة FFE فقط لضمان أن تحصل جميع الجمعيات الأعضاء في FIFA على فرصة المشاركة الفاعلة في التطوير التجاري لكرة القدم داخل بلدانها، من دون أن يكون ذلك على حساب روح FIFA أو حوكمتها أو كرة القدم نفسها".

وتابع الاتحاد بوضوح: "لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه FIFA أبداً".

وأكد البيان أن من حق الجميع التعبير عن المعارضة وطلب التوضيحات، لكنه شدد في المقابل على أنه لا يمكن لأي جهة أن تدّعي تمثيل الاتحادات العالمية الـ211.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مقترح أولي من FIFA لبيع ما بين 20 و30 في المئة من الحقوق التجارية إلى صناديق استثمار خاصة، بينها Thrive Capital، ما أدى إلى رفض واسع داخل كرة القدم الدولية.

وبعد اجتماع افتراضي طارئ، وقّعت الاتحادات الـ55 المنضوية تحت UEFA بياناً موحداً رفضت فيه المشروع، ولوّحت بسحب جميع منتخباتها الوطنية من بطولات FIFA إذا جرى المضي في الخصخصة التجارية.

كما أعلنت Concacaf رفضها الكامل للمقترح في بيان مستقل.

وبين توضيحات FIFA واعتراضات الاتحادات القارية، يتحول المشروع إلى معركة مفتوحة حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، ومن يملك حق تحويل بطولاتها إلى مصدر استثمار تجاري أوسع. (ماركا)
مواضيع ذات صلة
بعد المونديال.. مجلس أوروبا يدعو الفيفا لتعزيز نزاهة كرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الفيفا تجاوزت الخط الأحمر في قرارها المتعلق بإلغاء طرد اللاعب الأميركي بالوغون
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامات بسرقة المباراة.. أول رد من رئيس لجنة حكام "فيفا" على أزمة مباراة مصر والأرجنتين
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا توجت إسبانيا بكأس العالم.. كوكوريا يتعهد بـ"أغرب وشم في تاريخ كرة القدم"
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

وسائل الإعلام

الاتحاد على

الأوروبي

ديمقراطي

المعارضة

القضايا

التزام

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-07-31
Lebanon24
05:14 | 2026-07-31
Lebanon24
04:49 | 2026-07-31
Lebanon24
04:41 | 2026-07-31
Lebanon24
04:32 | 2026-07-31
Lebanon24
04:30 | 2026-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24