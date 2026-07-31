تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خرائط سوريا دخلت البيت الأبيض.. ما القصّة؟

Lebanon 24
31-07-2026 | 13:00
A-
A+
خرائط سوريا دخلت البيت الأبيض.. ما القصّة؟
خرائط سوريا دخلت البيت الأبيض.. ما القصّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تبرير استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستنداً إلى خرائط ومبررات أمنية، وذلك في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على تل أبيب لإعادة النظر في انتشارها العسكري داخل الأراضي السورية، وكذلك في جنوب لبنان.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، قدم نتنياهو لترامب خرائط قال إنها تُظهر أن تركيا تسيطر على نحو 5% من الأراضي السورية، فيما لا تتجاوز المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل 0.1% من الأراضي السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن الوجود الإسرائيلي في سوريا يهدف إلى مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران و"حزب الله" وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وغيرها من التنظيمات المسلحة.

وفي المقابل، أشارت تقارير سابقة إلى أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من الشهر الحالي، سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، كما حضّه على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل سوريا يخلق توترات ميدانية وقد يؤدي إلى تصعيد، مؤكداً أن التقدير الأميركي نفسه ينطبق أيضاً على الساحة اللبنانية.

وجاء هذا الاتصال بعد يوم واحد من لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أورده الموقع.

وبحسب "أكسيوس"، تأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت يواجه فيه نتنياهو تحديات سياسية متزايدة قبل انتخابات تُعد مفصلية بالنسبة إلى مستقبله السياسي، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يُقدم على انسحاب واسع من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في سوريا أو على اتخاذ خطوات إضافية في لبنان تتجاوز ما سبق أن وافق عليه. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
نجمة عالمية تهاجم البيت الأبيض.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي في البيت الأبيض.. هذا ما سيتم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات ترامب داخل البيت الأبيض... كتابٌ يكشف ما يفعله
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يُحذّر أميركا: هذا ما سيحصل إذا دخلت سوريا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-07-31
Lebanon24
16:52 | 2026-07-31
Lebanon24
16:30 | 2026-07-31
Lebanon24
16:05 | 2026-07-31
Lebanon24
16:00 | 2026-07-31
Lebanon24
15:30 | 2026-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24