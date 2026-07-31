خرائط سوريا دخلت البيت الأبيض.. ما القصّة؟

Advertisement

وبحسب الصحيفة، قدم نتنياهو لترامب خرائط قال إنها تُظهر أن تركيا تسيطر على نحو 5% من الأراضي السورية، فيما لا تتجاوز المساحة التي تسيطر عليها 0.1% من الأراضي السورية.ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن نتنياهو أبلغ بأن الوجود الإسرائيلي في سوريا يهدف إلى مواجهة التهديدات التي تمثلها و" " وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها من التنظيمات المسلحة.وفي المقابل، أشارت تقارير سابقة إلى أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى في وقت سابق من الشهر الحالي، سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، كما حضّه على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل سوريا يخلق توترات ميدانية وقد يؤدي إلى تصعيد، مؤكداً أن التقدير الأميركي نفسه ينطبق أيضاً على الساحة .وجاء هذا الاتصال بعد يوم واحد من لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أورده الموقع.وبحسب "أكسيوس"، تأتي هذه الضغوط الأميركية في وقت يواجه فيه نتنياهو تحديات سياسية متزايدة قبل انتخابات تُعد مفصلية بالنسبة إلى مستقبله السياسي، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يُقدم على انسحاب واسع من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في سوريا أو على اتخاذ خطوات إضافية في لبنان تتجاوز ما سبق أن وافق عليه.