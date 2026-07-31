تسليم السلطة وإعمار غزة.. تفاصيل بنود "مجلس السلام"

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نشر "مجلس السلام الخاص بغزة" بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع، موضحاً أن جميع الأطراف تؤكد التزامها بخطة الرئيس الشاملة لتحقيق السلام، وتهدف إلى ضمان الانسحاب من ، واستعادة الحياة الطبيعية، لتمكين الإدارة وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية، فضلاً عن تهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة .وبحسب ما أعلنه المجلس، تلتزم باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، في حين تلتزم حركة والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً للبروتوكول ذاته، إضافة إلى موافقة حماس والفصائل على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، والتي ستتمتع باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، وتعمل على استمرارية المؤسسات والخدمات والتعامل مع الموظفين بشكل عادل.وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعداد الجدول وآليات تنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة الأطراف عليها، لتتدخل اللجنة الوطنية بعد الانتهاء من هذا الجدول إلى القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها. وأكد أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطاً بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، على أن تتولى "لجنة التحقق الدولية" مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة.