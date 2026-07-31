تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

مفاجأة عسكرية كبيرة في إسرائيل.. ما الذي تُحضر له تل أبيب؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-07-2026 | 15:30
A-
A+
مفاجأة عسكرية كبيرة في إسرائيل.. ما الذي تُحضر له تل أبيب؟
مفاجأة عسكرية كبيرة في إسرائيل.. ما الذي تُحضر له تل أبيب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً تناول توجهاً إسرائيلياً بعيد المدى لتطوير قدرات صناعية عسكرية مستقلة، يشمل إنتاج طائرات مقاتلة شبحية إسرائيلية الصنع، إلى جانب مقاتلات قتالية غير مأهولة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار مساعٍ لتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة في بعض المنظومات العسكرية الاستراتيجية.
Advertisement

وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، تحدث أمام صحافيين في واشنطن، قال إنه يستطيع تصور إسرائيل وهي تنتج طائرات مقاتلة شبحية خاصة بها، مضيفاً: "إذا كان التقدير أن دولاً أخرى قد تتوقف يوماً ما عن تزويدنا بهذه المنظومات، فعلينا أن نبدأ بإنتاجها بأنفسنا. الهدف هو تحقيق ذلك خلال عشر سنوات".

وأوضح التقرير أن الطائرات القتالية غير المأهولة (UCAV) صُممت للعمل بتنسيق وثيق مع الطائرات المقاتلة المأهولة. وعلى خلاف الطائرات المسيّرة التقليدية، فإن هذه الطائرات مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح لها الطيران بصورة مستقلة أو شبه مستقلة، وتنفيذ مهام معقدة، والتكيف بشكل ديناميكي مع ظروف ساحة المعركة المتغيرة.

ولفت التقرير إلى أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي تتقاطع مع مواقف مشابهة صدرت عن مسؤولين سابقين كبار في سلاح الجو الإسرائيلي وقطاع الصناعات الدفاعية.

وفي بودكاست حديث، امتنع العقيد إيشي كوهين، رئيس دائرة التكامل في مديرية البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإسرائيلية (MAFAT)، عن الإجابة عما إذا كانت إسرائيل تدرس بالفعل تطوير مثل هذه الطائرات، قائلاً: "أعتقد أن ذلك يعيدنا إلى مسألة المفاجآت في الحرب المقبلة ضد إيران".

وذكر التقرير أن برنامج "الطائرات القتالية التعاونية" (CCA) يقوم على مبدأ التعاون بين الإنسان والآلة، بحيث يتمكن الطيار من قيادة عدة طائرات ذاتية التشغيل يمكنها التقدم إلى الخطوط الأمامية، واستهداف الأهداف، أو امتصاص نيران العدو.

وأشار إلى أن برنامج "CCA" يُعد أحد المكونات الأساسية في خطة بناء القوة المستقبلية لسلاح الجو الأميركي، إذ يهدف إلى توزيع القوة القتالية، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الطيارون، وتوسيع مدى عمل الطائرات المأهولة، بما يجعلها مضاعفاً للقوة ويزيد من فعاليتها القتالية، بما في ذلك مقاتلات "إف-35" وطائرات "إف-47" التي تطورها شركة "بوينغ" ضمن برنامج الهيمنة الجوية للجيل المقبل (NGAD)، والمقرر أن تحل محل مقاتلات "إف-22 رابتور".

وأوضح التقرير أن برنامج "CCA" يوفر وسيلة أقل كلفة لتعزيز القوة الجوية، إذ يسمح للجيوش بنشر أعداد كبيرة من الطائرات المتطورة من دون القيود اللوجستية والبشرية التي ترافق الأساطيل التقليدية. كما أن اعتماد هذه الطائرات على الذكاء الاصطناعي يمنحها قدرة على اتخاذ القرارات بسرعة والتكيف مع المهام، لا سيما في الحالات التي قد تتعرض فيها شبكات الاتصال للتشويش أو الانقطاع.

وأوضح أن تكليف الطائرات غير المأهولة بالمهام عالية الخطورة يقلل من تعرض الطيارين للنيران المعادية، ما يعزز فرص البقاء والمرونة العملياتية.

وذكر التقرير أنه في أيار الماضي أبلغ سلاح الجو الأميركي الكونغرس عزمه شراء أكثر من 150 منصة من طراز "CCA" بحلول السنة المالية 2031، في خطوة وُصفت بأنها إحدى أولويات التحديث الرئيسية للقوة الجوية الأميركية.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف عن خطة طويلة الأمد تهدف إلى خفض اعتماد إسرائيل بصورة كبيرة على الولايات المتحدة، عبر توسيع القاعدة الصناعية العسكرية المحلية. وحتى الآن، تركز الخطة على تطوير وإنتاج المدفعية، والصواريخ، ومنظومات الحرب الإلكترونية، والقدرات السيبرانية، من دون أن تشمل حالياً إنتاج الطائرات المقاتلة المأهولة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تمتلك خبرة سابقة في تطوير الطائرات المقاتلة، إذ طورت الصناعات الجوية الإسرائيلية خلال ثمانينيات القرن الماضي مشروع مقاتلة "لافي"، الذي وصل إلى مرحلة إنتاج نموذج عملي متكامل، كما اشترت بعض القوات الجوية الأجنبية نسخاً لاحقة منه، ولا تزال بعض هذه الطائرات في الخدمة. إلا أن المشروع أُلغي عام 1987 لأسباب مالية وسياسية، من بينها ضغوط أميركية لشراء طائرات أميركية الصنع.

وأوضح أن الصناعات الجوية الإسرائيلية كانت قد طورت أيضاً مقاتلة "كفير"، التي بقيت في الخدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، فيما تواصل الشركة صيانة أسراب "كفير" لدى عدد من الدول، وأعلنت أخيراً تحديث أسطول هذه الطائرات لدى سلاح الجو السريلانكي.

وذكر التقرير أنه منذ ذلك الحين اعتمدت إسرائيل على الولايات المتحدة لتزويدها بالطائرات المقاتلة المأهولة للحفاظ على تفوقها الجوي في الشرق الأوسط، بالتوازي مع توسيع إنتاج الطائرات غير المأهولة لصالح الجيش الإسرائيلي وعدد من الدول الأخرى.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن امتلاك إسرائيل المعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير وإنتاج طائرات مقاتلة متقدمة لا يعني أن تنفيذ مثل هذا المشروع سيكون سهلاً، إذ قد يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي الذي لا يزال يواجه تداعيات ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب.

ونقل التقرير عن العقيد إيشي كوهين قوله إن برنامجاً من هذا النوع، ضمن مفهوم "أزرق-أبيض" للإنتاج المحلي، يتطلب ميزانيات ضخمة، بما في ذلك لتطوير منصات "CCA".

وذكر أن أحد المحاور الأساسية لعمل وزارة الدفاع يتمثل في بناء قدرة مستقلة على تطوير وإنتاج وتوسيع تصنيع هذه المنصات على نطاق واسع، بما يضمن امتلاك إسرائيل للتقنيات الحيوية التي تحتاج إليها من دون الاعتماد على جهات خارجية.

وختم كوهين بالقول: "هناك سباق هائل بين جميع الدول لامتلاك هذه القدرات. بالنسبة إلينا، فإن القدرة على التطوير والإنتاج داخل إسرائيل، بهدف تحقيق الاستقلالية وعلى نطاق واسع، تُعد درساً رئيسياً تعلمناه. ولا ينبغي أن نكون مسؤولين عن التطوير فقط، بل يجب أيضاً أن نتمكن من توسيع الإنتاج وتصنيعه بصورة مستقلة داخل إسرائيل لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الاغتيالات تُحاصر "حماس".. ما الذي تُحضر له تل أبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة كبرى لتايلور سويفت تُحضَّر في بنسلفانيا
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُحضّر "فريق الممانعة" مفاجأة لعون أثناء وجوده في البيت الأبيض؟
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تأجيل الاجتماع الافتراضي...هذا ما تريده تل ابيب
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 02:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-07-31
Lebanon24
16:52 | 2026-07-31
Lebanon24
16:30 | 2026-07-31
Lebanon24
16:05 | 2026-07-31
Lebanon24
16:00 | 2026-07-31
Lebanon24
15:27 | 2026-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24