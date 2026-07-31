النيران تلتهم مقاتلة إف-35 في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأميركية تحطم طائرة مقاتلة من طراز " "، بالقرب من في سان جنوب ولاية .

وقال لـ" " قائلا: "وقع حادث شمل طائرة من طراز إف-35 تابعة لسلاح بالقرب من قاعدة ميرامار".

أضاف: "قفز الطيار بالمظلة، وقد جرى إنقاذه وهو في طريقه الآن إلى منشأة طبية".

لم يفصح الناطق هل الطيار أصيب أو هل الحادث أسفر عن إصابات أخرى، ولكنه أكد أن الجيش الأميركي سيصدر توضيحات في القريب العاجل.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من الطائرة المشتعلة، بينما تحاول فرق الطوارئ إهماد النيران باستخدام خراطيم المياه.

تشتهر قاعدة ميرامار عالميا بكونها مقر مدرسة تدريب نخبة طياري مشاة البحرية الأميركية وكانت مصدر إلهام لفيلم "توب غان" من بطولة .