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عربي-دولي

حارس أوقف امرأة تحمل عبوة.. تفاصيل انفجار موسكو

Lebanon 24
02-08-2026 | 01:08
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حارس أوقف امرأة تحمل عبوة.. تفاصيل انفجار موسكو
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كشفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن انفجار موسكو، مساء السبت، نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأوضحت اللجنة أن الانفجار وقع عند الساعة 7:55 مساءً داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا، بعدما حاول حارس أمن منع امرأة مجهولة الهوية يُشتبه في سعيها إلى إدخال العبوة.

وقُتل في الانفجار الحارس والمرأة وأحد رواد المطعم، فيما تفاوتت إصابات الجرحى، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وانتشرت فرق التحقيق والشرطة والطوارئ في الموقع، بينما تتواصل الإجراءات لكشف ملابسات الحادث.

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اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب

اللجنة الوطنية الروسية

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