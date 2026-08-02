في طريقها إلى لبنان.. موجة حرّ قاسية تضرب الخليج

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وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، تتركز الظروف الأكثر قسوة في الكويت وشرق والمناطق الداخلية والصحراوية في وبغداد، نتيجة سيطرة مرتفع جوي قوي يُعرف باسم "القبة الحرارية"، يحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض ويحدّ من تشكّل السحب.ويمتد تأثير الموجة إلى بلاد الشام، حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من 40 درجة في المناطق الشرقية والصحراوية ، فيما يشهد وفلسطين أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع بقاء المناطق الجبلية أقل حرارة نسبياً. وكذلك في ، إذ لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه العربية فتلامس درجات الحرارة ال ٤٠ درجة في المناطق الداخلية، تبدأ الكتل بالإنحسار تدريجياً يوم الثلاثاء ويتحول يوم الأربعاء إلى صيفي معتاد.وسجلت منطقة الشوامخ في أبوظبي، السبت، 50 درجة مئوية، بينما أشار المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى احتمال تشكّل سحب ركامية وهطول أمطار متفرقة بعد الظهر الاثنين والثلاثاء.وفي السعودية، تتراوح احتمالات تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بين 60 و80% خلال آب وأيلول وتشرين الأول، مع إمكانية تجاوز المتوسطات بنحو 2.5 درجة مئوية.ودعت هيئات الأرصاد في المنطقة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، واتخاذ الاحتياطات خلال ساعات الذروة.