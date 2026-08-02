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عربي-دولي

في طريقها إلى لبنان.. موجة حرّ قاسية تضرب الخليج

Lebanon 24
02-08-2026 | 02:35
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في طريقها إلى لبنان.. موجة حرّ قاسية تضرب الخليج
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تستعد نحو 10 دول عربية لموجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بأن تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية أو تتجاوزها في أجزاء من الخليج والعراق.
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وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، تتركز الظروف الأكثر قسوة في الكويت وشرق السعودية والمناطق الداخلية والصحراوية في الإمارات وبغداد، نتيجة سيطرة مرتفع جوي قوي يُعرف باسم "القبة الحرارية"، يحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض ويحدّ من تشكّل السحب.

ويمتد تأثير الموجة إلى بلاد الشام، حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من 40 درجة في المناطق الشرقية والصحراوية السورية، فيما يشهد الأردن وفلسطين أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع بقاء المناطق الجبلية أقل حرارة نسبياً. وكذلك في لبنان،  إذ لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية فتلامس درجات الحرارة ال ٤٠ درجة في المناطق الداخلية، تبدأ الكتل بالإنحسار تدريجياً يوم الثلاثاء ويتحول يوم الأربعاء إلى صيفي معتاد. 

وسجلت منطقة الشوامخ في أبوظبي، السبت، 50 درجة مئوية، بينما أشار المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى احتمال تشكّل سحب ركامية وهطول أمطار متفرقة بعد الظهر الاثنين والثلاثاء.

وفي السعودية، تتراوح احتمالات تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بين 60 و80% خلال آب وأيلول وتشرين الأول، مع إمكانية تجاوز المتوسطات بنحو 2.5 درجة مئوية.

ودعت هيئات الأرصاد في المنطقة إلى تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، واتخاذ الاحتياطات خلال ساعات الذروة.
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