فيديو مروّع... إصطدام مروحيتين في اليونان أثناء إطفال الحرائق في أثينا

اصطدمت مروحيتان أثناء مشاركتهما في إخماد حريق ;fdvفي ، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.





وقال الجهاز في بيان: "يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين، في منطقة بساثا، غربي العاصمة ". (سكاي نيوز عربية)

🚨 #_عاجل

اصطدام طائرتين لمكافحة الحرائق غرب العاصمة اليونانية #أثينا أثناء عمليات إخماد حرائق الغابات المستعرة والشرطة وفرق الإطفاء تطلق عملية بحث وإنقاذ واسعة للعثور على طاقم الطائرتين.⬇️#اليونان #حرائق_الغابات pic.twitter.com/5dBffTmPYK — ابو ترڪي (@abo_Turki1010) August 2, 2026 Advertisement