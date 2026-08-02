هل تتخلى إسرائيل عن الجولان مقابل السلام مع سوريا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ وإسرائيل تبحثان مساراً جديداً في ظل التحولات السياسية التي شهدتها دمشق. ففي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إنّ " قد تجدّ نفسها أمام اختبار سياسي وأمني معقد بشأن مستقبل هضبة الجولان".

واشارت الصحيفة الإسرائيليّة إلى أنّ "التوصل إلى اتفاق محتمل مع سوريا قد يفتح الباب أمام صيغة تقوم على الاعتراف بالسيادة على المنطقة مقابل ترتيبات أمنية طويلة الأمدّ، في حال توفرت قيادة مستعدة لاتخاذ قرارات وصفها التقرير بأنها شجاعة".ورأت أنّ "تصريحات الرئيس السوري أحمد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي مع أثارت اهتمامًا واسعًا داخل إسرائيل، رغم أن حديثه لم يتضمن أي تنازل عن مطالبة دمشق بهضبة الجولان".وأضافت "هآرتس" أن "تصريحات الشرع جاءت خلال مقابلة مطولة مع قناة ، تناول خلالها ملفات داخلية سورية، وعلاقاته مع الأكراد، ومستقبل بلاده بعد مرور عام ونصف على توليه السلطة، إضافة إلى العلاقات مع ، التي قال إنه يسعى إلى تطويرها بعد سنوات طويلة من التدخل السوري في شؤونه".ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الشرع تحدث عن إسرائيل من زاوية إمكانية التوصل إلى ترتيبات حدودية قد تمهد لاتفاق سلام، لكنه شدد في الوقت عينه على أن سوريا لن تتخلى عن حقها في مرتفعات الجولان، قائلاً: "لن نبيع مرتفعات الجولان".واعتبرت أنّ "تصريحات الرئيس السوري لم تحمل جديدًا كبيرًا، إذ سبق له منذ وصوله إلى السلطة أن تحدث عن رغبته في تحقيق السلام مع إسرائيل، لكنها أوضحت أن أهمية هذه التصريحات تكمن في أنها جاءت أمام الجمهور السوري بالدرجة الأولى، وليس كرسالة مباشرة للإسرائيليين".وقالت "هآرتس" إنّ "الشرع يدرك أن غالبية السوريين لا ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها خيارًا مقبولًا في الوقت الحالي، بسبب استمرار احتلال الأراضي السورية، والحرب في غزة، والضربات في لبنان، ولذلك فإن الحديث عن السلام معها يمثل بالنسبة له رسالة سياسية محسوبة".وأضافت أنّ "أي اتفاق سلام مع إسرائيل قد يكون مفيدًا للشرع على أكثر من مستوى، خصوصًا إذا ارتبط بإعادة الجولان إلى سوريا، كما أن تصريحاته قد تكون موجهة أيضًا إلى الرئيس الأميركي ، الذي يسعى الشرع إلى كسب دعمه". (عربي 21)