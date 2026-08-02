إيران: نبحث مع عُمان مسارًا جديدًا للعبور في مضيق هرمز

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التهديدات الأميركية ليست جديدة، مؤكدة أن طهران تعمل وفق مصالحها ولن تتأثر بالضغوط، وأن أي "مغامرة" ضدها ستُواجَه برد قوي.
وأضافت أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز ليست جديدة، وتهدف إلى التوصل إلى آلية جديدة لعبور السفن، مشيرة إلى أن الوضع في المضيق "لن يعود كما كان قبل الحرب".
وأوضحت الوزارة أن الجانبين يبحثان مسارًا جديدًا للعبور لا يكون عبر المسارين الشمالي أو الجنوبي، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدة أن هذه المفاوضات ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر.
واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بعدم السماح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة، وبشن هجوم على إيران قبل انتهائها، كما اعتبرت أن المسار الجنوبي الذي فرضته واشنطن بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة "غير آمن".