إيران: نبحث مع عُمان مسارًا جديدًا للعبور في مضيق هرمز

قالت إن التهديدات الأميركية ليست جديدة، مؤكدة أن تعمل وفق مصالحها ولن تتأثر بالضغوط، وأن أي "مغامرة" ضدها ستُواجَه برد قوي.

وأضافت أن المفاوضات مع سلطنة بشأن ليست جديدة، وتهدف إلى التوصل إلى آلية جديدة لعبور السفن، مشيرة إلى أن الوضع في المضيق "لن يعود كما كان قبل الحرب".

وأوضحت الوزارة أن الجانبين يبحثان مسارًا جديدًا للعبور لا يكون عبر المسارين أو الجنوبي، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدة أن هذه المفاوضات ثنائية ولا ترتبط بأي طرف آخر.

واتهمت الخارجية بعدم السماح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة، وبشن هجوم على قبل انتهائها، كما اعتبرت أن المسار الجنوبي الذي فرضته بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة "غير آمن".