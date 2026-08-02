مسار تفاوضي جديد بين واشنطن وطهران لاحتواء الأزمة

أفادت القناة 12 بأن "المناقشات لا تزال متواصلة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق مقترح مع ، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وفتح أمام الملاحة من دون فرض رسوم". وفق ما اوردت " عربية ".

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي أن " كانت، قبل وقف الضربة، جزءًا من خطة لاستهداف مواقع "، مشيرة إلى أن "المقترح ينص أيضًا على استئناف المفاوضات بين وطهران استنادًا إلى مذكرة التفاهم". مؤكدة أن "المباحثات بشأن الصيغة النهائية للاتفاق لا تزال جارية".