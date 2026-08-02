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عربي-دولي

شعر به سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص.. زلزال بقوة 5.6 درجات يهز مصر

Lebanon 24
02-08-2026 | 22:56
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شعر به سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص.. زلزال بقوة 5.6 درجات يهز مصر
شعر به سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص.. زلزال بقوة 5.6 درجات يهز مصر photos 0
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات القاهرة، وشعر به سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص، فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال  وقع على بعد 38 كيلومترا من السويس.
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وحدث الزلزال في الساعة 03:01 صباحا بالتوقيت المحلي (0001 بتوقيت غرينتش)، ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقدّر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، فيما حذّر المركز الأوروبي المتوسطي من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة هز مصر اليوم الاثنين، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

بينما قال مركز طقس القدس إن هزة أرضية قوية تضرب جنوب فلسطين ومصر بقوة 5.5. وأوضح المركز أن هزة أرضية ضربت مصر وجنوب فلسطين مركزها السويس شرق القاهرة، محذرا من هزات ارتدادية.

وكشف شهود عيان أن الزلزال كان قويا ومؤثرا أدى لاهتزاز المباني السكنية وأثار رعبا كبيرا.

من جهته أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ بالمدن التي شعر سكانها بالهزة، كما حث المواطنين على تجنب المباني القديمة أو التي يظهر بها تشققات.

وقبل أسابيع تعرضت مصر لزلزال آخر حيث أفادت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل أن الزلزال حدث 20 يونيو الماضي في تمام الساعة 12 ظهراً و 37 دقيقة و 29 ثانية بتوقيت القاهرة.

يذكر أن السجلات الجيولوجية تشير إلى أن مصر وبسبب الطبيعة الجغرافية عرضة للتأثر ببعض البؤر الزلزالية النشطة محلياً وإقليمياً، ولا سيما في مناطق خليج العقبة، وشمال البحر الأحمر، ومنطقة دهشور جنوب القاهرة.
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