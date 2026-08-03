إخماد حريق مصفاة صلاح الدين في العراق... والتحقيقات مستمرة لكشف أسباب الانفجار (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، إخماد الحريق الذي اندلع داخل مصفاة صلاح الدين التابعة لمجمع مصافي بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.
وكان الحريق قد اندلع عقب انفجار داخل وحدة الهيدروجين في المصفاة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من فرق الدفاع المدني، التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات والمنشآت المجاورة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع في ضواغط (كابسات) وحدة الهيدروجين، ويُرجح أنه ناتج عن خلل فني، فيما لم تصدر الجهات المختصة حتى الآن بياناً نهائياً يحدد الأسباب الدقيقة للحادث أو حجم الخسائر المادية.
وفي الأثناء، تواصل السلطات العراقية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، بالتزامن مع تقييم الأضرار والتأكد من سلامة الوحدات التشغيلية داخل المجمع النفطي.
📍 العراق 🇮🇶
🚨 وسائل الإعلام العراقية:. اندلاع حريق داخل مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، إثر انفجار داخل وحدة الهيدروجين..
فيديو 📽️ مشاهد متداولة الحريق الذي اندلع في المصفاة بعد الانفجار.
🔸 أنباء أولية إلى أن الحريق نجم عن انفجار في ضواغط (كابسات) وحدة… pic.twitter.com/3fjRo6kD10
— Dlovan_syr (@DlovanSyr) August 3, 2026
📍 العراق 🇮🇶
🚨 وسائل الإعلام العراقية:. اندلاع حريق داخل مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، إثر انفجار داخل وحدة الهيدروجين..
فيديو 📽️ مشاهد متداولة الحريق الذي اندلع في المصفاة بعد الانفجار.
🔸 أنباء أولية إلى أن الحريق نجم عن انفجار في ضواغط (كابسات) وحدة… pic.twitter.com/3fjRo6kD10