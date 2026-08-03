إخماد حريق مصفاة صلاح الدين في العراق... والتحقيقات مستمرة لكشف أسباب الانفجار (فيديو)

أعلنت ، اليوم، إخماد الحريق الذي اندلع داخل مصفاة التابعة لمجمع مصافي في شمالي البلاد، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وكان الحريق قد اندلع عقب انفجار داخل وحدة الهيدروجين في المصفاة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من فرق الدفاع المدني، التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات والمنشآت المجاورة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع في ضواغط (كابسات) وحدة الهيدروجين، ويُرجح أنه ناتج عن خلل فني، فيما لم تصدر الجهات المختصة حتى الآن بياناً نهائياً يحدد الأسباب الدقيقة للحادث أو حجم الخسائر المادية.

وفي الأثناء، تواصل السلطات العراقية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، بالتزامن مع تقييم الأضرار والتأكد من سلامة الوحدات التشغيلية داخل المجمع النفطي.