تقرير إسرائيلي يعترف: تل أبيب "دمية" في يد واشنطن

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وأوضحت الصحيفة أن لم ترفع مستوى التأهب قبل التطورات الأخيرة، لأن المؤسسة الأمنية كانت تتابع الموقف الأمريكي وتدرك طبيعة القرارات التي قد يتخذها ، فيما اقتصرت الاستعدادات الاستخباراتية على احتمال محدود لتنفيذ الضربة، تحسباً لرد إيراني قد يشمل إطلاق صواريخ ومسيّرات وتحريك حلفاء في المنطقة.ورأت أن تراجع ترامب أظهر أنه لا يكتفي بعدم إشراك إسرائيل، ولا سيما رئيس الوزراء بنيامين ، في المشاورات المتعلقة بالقرارات الحساسة، بل يفرض عليها أيضاً الالتزام بقراراته من دون تنسيق مسبق. واستشهدت في ذلك بإعلان ترامب تراجعه عن الهجوم، مؤكدة أنه شدد في الوقت نفسه على أن إسرائيل ملزمة بعدم تنفيذ أي هجوم.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أصبحت، في نظرها، أكثر ارتباطاً بالقرار الأمريكي، معتبرة أن توقيع مذكرة التفاهم بين وطهران عزز هذا الواقع، بحيث باتت تلعب دوراً تابعاً للولايات المتحدة أكثر من كونها شريكاً في صنع القرار الدبلوماسي.كذلك، انتقدت الصحيفة مستوى التنسيق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن هناك خللاً في العلاقة بين القيادة السياسية وهيئة الأركان، وأن الجيش بات يعتمد بصورة متزايدة على المعلومات التي يتلقاها من الجيش الأمريكي، في ظل تراجع الثقة بآليات التنسيق الداخلية.وختمت الصحيفة بالقول إن هذا الواقع يفرض على الجيش تنفيذ استعدادات متكررة ومكلفة، تشمل تعبئة قوات الاحتياط واتخاذ إجراءات ميدانية كان من الممكن تجنبها لو توفرت معلومات أفضل وتنسيق أكثر فاعلية بين المستويين السياسي والعسكري.