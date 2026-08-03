مقذوف مجهول يصيب سفينة.. حادث جديد قرب سلطنة عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية ، الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لهجوم قرب سواحل سلطنة عُمان.

وأفادت الهيئة بأن السفينة أبلغت، عبر قناة الاتصال البحرية 16، عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب، من دون حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتأتي الحادثة في ظل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن تتفاوض مع لإنهاء الحرب، بدعم من والإمارات وقطر، معتبراً أنها "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق. لكن نفت وجود أي محادثات مع ، ما دفع إلى تجديد تهديده لها بالاتفاق أو الاستسلام.