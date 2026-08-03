مقذوف مجهول يصيب سفينة.. حادث جديد قرب سلطنة عُمان

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لهجوم قرب سواحل سلطنة عُمان.
وأفادت الهيئة بأن السفينة أبلغت، عبر قناة الاتصال البحرية 16، عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.
وتأتي الحادثة في ظل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن واشنطن تتفاوض مع طهران لإنهاء الحرب، بدعم من السعودية والإمارات وقطر، معتبراً أنها "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق. لكن إيران نفت وجود أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما دفع ترامب إلى تجديد تهديده لها بالاتفاق أو الاستسلام.