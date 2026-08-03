"أميركا أولاً" تصل إلى السفارات.. واشنطن تستعد لإغلاق 5 بعثات

تعتزم الأميركية إغلاق خمس بعثات دبلوماسية في الخارج، ضمن خطوة نادرة لتقليص انتشارها العالمي، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأبلغت الوزارة بعض لجان الكونغرس بخطط إغلاق بعثاتها في سانت جورج بجرينادا، وناغويا في اليابان، وميدان في إندونيسيا، ودوالا في الكاميرون، ووينيبيغ في كندا.

وتأتي الخطوة ضمن حملة إدارة الرئيس لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات بما يتماشى مع سياسة "أميركا أولاً"، بعدما شهدت الخارجية إلغاء عشرات المكاتب وتسريح مئات الموظفين العام الماضي.

ولم تؤكد الوزارة رسمياً عمليات الإغلاق، لكنها قالت إنها تعمل على ضمان كفاءة وفعالية حضورها الدبلوماسي، وإنها ملتزمة بإجراءات إخطار الكونغس.

ويحذر ديمقراطيون ومسؤولون سابقون من أن تقليص الوجود الدبلوماسي الأميركي قد يترك فراغاً تستفيد منه وروسيا، فيما يعتبر ماركو روبيو أن إجراءات خفض التكاليف ضرورية لمواجهة التضخم البيروقراطي. (العين الاخبارية)