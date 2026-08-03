تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أميركا أولاً" تصل إلى السفارات.. واشنطن تستعد لإغلاق 5 بعثات

Lebanon 24
03-08-2026 | 23:34
A-
A+
أميركا أولاً تصل إلى السفارات.. واشنطن تستعد لإغلاق 5 بعثات
أميركا أولاً تصل إلى السفارات.. واشنطن تستعد لإغلاق 5 بعثات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تعتزم وزارة الخارجية الأميركية إغلاق خمس بعثات دبلوماسية في الخارج، ضمن خطوة نادرة لتقليص انتشارها العالمي، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأبلغت الوزارة بعض لجان الكونغرس بخطط إغلاق بعثاتها في سانت جورج بجرينادا، وناغويا في اليابان، وميدان في إندونيسيا، ودوالا في الكاميرون، ووينيبيغ في كندا.

وتأتي الخطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات بما يتماشى مع سياسة "أميركا أولاً"، بعدما شهدت الخارجية إلغاء عشرات المكاتب وتسريح مئات الموظفين العام الماضي.

ولم تؤكد الوزارة رسمياً عمليات الإغلاق، لكنها قالت إنها تعمل على ضمان كفاءة وفعالية حضورها الدبلوماسي، وإنها ملتزمة بإجراءات إخطار الكونغس.

ويحذر ديمقراطيون ومسؤولون سابقون من أن تقليص الوجود الدبلوماسي الأميركي قد يترك فراغاً تستفيد منه الصين وروسيا، فيما يعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن إجراءات خفض التكاليف ضرورية لمواجهة التضخم البيروقراطي. (العين الاخبارية)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
تقرير اسرائيلي: الجيش اللبناني ينتشر في أولى "المناطق التجريبية" وإسرائيل تستعد للانسحاب من الثانية
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القيمة السوقية لـ"أبل" تتجاوز 5 تريليونات دولار لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بوركينا فاسو تمنح فرنسا 7 أيام لإغلاق سفارتها في واغادوغو
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: انتهاك أميركا والكيان الصهيوني مذكرة التفاهم خاصة البند الأول يعوق استعادة أمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

دبلوماسي

ديمقراطي

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-04
Lebanon24
11:58 | 2026-08-04
Lebanon24
11:26 | 2026-08-04
Lebanon24
11:04 | 2026-08-04
Lebanon24
10:47 | 2026-08-04
Lebanon24
10:39 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24