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عربي-دولي

روسيا: اوكرانيا صعّدت هجماتها بعد تغيير القيادة العسكرية

Lebanon 24
03-08-2026 | 23:51
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روسيا: اوكرانيا صعّدت هجماتها بعد تغيير القيادة العسكرية
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أكد سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على المواقع المدنية الروسية بعد تولي الجنرال ميخائيل دراباتي قيادتها.

وقال: "تصاعدت تلك التوجهات التي ظهرت في وقت سابق. وهي لم تذهب بالاتجاه المعاكس ولم تتغير، بل تم تكثيفها".

وأضاف أن "التركيز على الإرهاب والحرب ضد المواقع المدنية والمدنيين بدأ في عهد (وزير الدفاع الأوكراني السابق) فيودوروف والآن يحافظ عليه ويوسعه دراباتي".

يذكر أن ميخائيل فيودوروف أقيل من منصب وزير الدفاع الأوكراني في 4 تموز الماضي على خلفية أنباء عن صراع بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

وفي ظل مظاهرات الاحتجاج التي طالبت بإعادة فيودوروف إلى منصبه وإقالة سيرسكي، أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في 22 تموزعن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا جديدا للقوات المسلحة.

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