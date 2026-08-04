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عربي-دولي

روسيا: توجيه ضربة ليلية لموانئ ولوجستيات قوات كييف

Lebanon 24
04-08-2026 | 01:45
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روسيا: توجيه ضربة ليلية لموانئ ولوجستيات قوات كييف
روسيا: توجيه ضربة ليلية لموانئ ولوجستيات قوات كييف photos 0
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تدمير موانئ وطرق إمداد ولوجستيات قوات كييف، وتوجيه ضربة ليلية لميناءي يوجني ونيكولايف وتدمير سفينتين محملتين بالسلاح في البحر الأسود.

وأشارت إلى أن الضربات في منقاطعة أوديسا تمت باستخدام الأسلحة الدقيقة البرية والطائرات بدون طيار. لافتا إلى أنها أسفرت عن إصابة:

في ميناء تشورنومورسك: "مصنع البحر الأسود لمُجمَّعات السيارات ومحطة الميناء، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تُجري أعمال صيانة وإصلاح للمعدات السياراتية العسكرية، وتخزين الذخائر والوقود ومواد التشحيم".

وفي ميناء ميكولاييف، سفينة بحرية من نوع "سفينة بضائع جافة" محمَّلة بشحنات ذات غرض عسكري.

وفي ميناء يوجني، سفينة بحرية من نوع "سفينة بضائع جافة" كانت تقوم بتفريغ شحنات عسكرية.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "وأثناء عبورها البحر جنوب أوديسا، تم استهداف سفينتين بحريتين من نوع "سفينة بضائع جافة" كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى الموانئ الأوكرانية".

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