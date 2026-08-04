تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر!

Lebanon 24
04-08-2026 | 02:03
A-
A+
قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر!
قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُثر على زوجين من ولاية كارولاينا الشمالية ميتين داخل منزلهما، في حادثة تعتقد الشرطة أنها جريمة قتل وانتحار.

وبحسب People، عثرت السلطات على ستيفن لارنيـل ويليتس وترايسي باركر ويليتس ميتين داخل منزلهما في Rowsgate Lane بمقاطعة New Hanover، صباح 30 تموز، وفق مكتب شريف المقاطعة.
Advertisement

وقالت السلطات، في بيان عبر مواقع التواصل، إن الأدلة التي جمعها المحققون تشير إلى أن الحادثة كانت “قتلًا وانتحاراً”، إذ يُعتقد أن الزوجة أطلقت النار على زوجها قبل أن تنهي حياتها.

وأكد مكتب الشريف أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأنه سيتم نشر معلومات إضافية عند توفرها.

ووفق محطة WECT، تلقت السلطات البلاغ بعدما اتصلت الساعة الذكية العائدة لأحد الضحيتين برقم الطوارئ 911، إثر رصدها إما سقوطاً أو غياباً للنبض.

وقال صديق لترايسي، في حديث مع محطة WWAY، إن الزوجين كانا قد عادا مؤخراً من رحلة احتفلا خلالها بذكرى زواجهما الـ40.

ووصف أحد الجيران ستيفن بأنه “من أكثر الأشخاص وداً في الحي”، مشيراً إلى أنه كان يبادل السكان التحية باستمرار ويسأل عن أحوالهم.

وكان الزوجان معروفين في مجتمع رياضة التجديف وقوفاً في منطقة Wrightsville Beach، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال الجار وايت باتريك لـWECT إن الحي “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن ستيفن كان شخصاً لطيفاً وثابت الحضور، سواء خلال المشي مع الكلاب أو لقاءات الجيران اليومية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دافع محتمل وراء إطلاق النار، فيما يستمر التحقيق في ملابسات الحادثة.
مواضيع ذات صلة
جريمة أسرية في القاهرة: فتاة تنهي حياة والدها المسن وتدعي وفاته طبيعيا
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث ATV ينهي حياة ابنة الـ20 سنة
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف مادي يتحول إلى مأساة: أب ينهي حياة ابنه في العراق
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في لحظات... حادث سير ينهي حياة شقيقين مصريين
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المقاطعة

الشمالي

ترايسي

الشمال

باركر

جيران

رياض

باتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-04
Lebanon24
11:58 | 2026-08-04
Lebanon24
11:26 | 2026-08-04
Lebanon24
11:04 | 2026-08-04
Lebanon24
10:47 | 2026-08-04
Lebanon24
10:39 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24