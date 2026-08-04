نجيا من الزلزال ثم أُعيدا لجلب الإيرادات.. دقائق انتهت بمقتلهما

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وكان الموظفان قد غادرا مركز "Aeon Mall Kumamoto" إلى ، بعد مشاركتهما في إرشاد الزبائن إلى مكان آمن إثر زلزال بلغ مستوى "شيندو 7"، الأعلى على مقياس شدة الزلازل الياباني.إلا أنهما عادا إلى المبنى قرابة الساعة 5:35 مساءً، بعدما طلب مدير المبيعات في شركة "Habita"، كوجي ، من مدير المتجر إرسالهما لنقل إيرادات المبيعات اليومية من متجر الشركة في الطابق الثاني إلى خزنة في الطابق الأول.وبعد نحو 15 دقيقة، وقع انفجار داخل المبنى أدى إلى انهيار جزء منه ومقتل عدد من الأشخاص، بينهم الموظفان. وبحسب التقرير، حذّرهما موظف كان موجوداً قرب المدخل بالقول: "كونا حذرين".وأكد يوسي أنه طلب أيضاً الحصول على موافقة إدارة قبل دخولهما، معرباً عن ندمه الشديد، وقال: "لو لم أطرح مسألة إيرادات المبيعات، لما حدث هذا أبداً. لم أتوقع العواقب".وخلال مراسم تأبين الموظفة كورومي أوتاكي، البالغة 22 عاماً، أبلغ أفراد من عائلتها رئيس الشركة، كيما أوينو، أنهم "لن يسامحوا" الشركة أبداً.وقالت إحدى صديقات أوتاكي، التي لعبت معها في فريق الطائرة خلال المرحلة الإعدادية، إنها كانت مرحة وقائدة يمكن الاعتماد عليها، مؤكدة أنها حضرت الجنازة للتعبير عن امتنانها لها.