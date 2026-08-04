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عربي-دولي

نجيا من الزلزال ثم أُعيدا لجلب الإيرادات.. دقائق انتهت بمقتلهما

Lebanon 24
04-08-2026 | 04:28
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نجيا من الزلزال ثم أُعيدا لجلب الإيرادات.. دقائق انتهت بمقتلهما
نجيا من الزلزال ثم أُعيدا لجلب الإيرادات.. دقائق انتهت بمقتلهما photos 0
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تحوّل إجلاء ناجح من زلزال قوي في اليابان إلى مأساة، بعدما أمرت شركة "Habita" بإعادة موظفَين إلى مركز تجاري في كاشيما بمحافظة كوماموتو، قبل أن ينهار جزء من المبنى إثر انفجار ويودي بحياتهما.
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وكان الموظفان قد غادرا مركز "Aeon Mall Kumamoto" إلى موقف السيارات، بعد مشاركتهما في إرشاد الزبائن إلى مكان آمن إثر زلزال بلغ مستوى "شيندو 7"، الأعلى على مقياس شدة الزلازل الياباني.

إلا أنهما عادا إلى المبنى قرابة الساعة 5:35 مساءً، بعدما طلب مدير المبيعات في شركة "Habita"، كوجي يوسي، من مدير المتجر إرسالهما لنقل إيرادات المبيعات اليومية من متجر الشركة في الطابق الثاني إلى خزنة في الطابق الأول.

وبعد نحو 15 دقيقة، وقع انفجار داخل المبنى أدى إلى انهيار جزء منه ومقتل عدد من الأشخاص، بينهم الموظفان. وبحسب التقرير، حذّرهما موظف كان موجوداً قرب المدخل بالقول: "كونا حذرين".

وأكد يوسي أنه طلب أيضاً الحصول على موافقة إدارة المركز التجاري قبل دخولهما، معرباً عن ندمه الشديد، وقال: "لو لم أطرح مسألة إيرادات المبيعات، لما حدث هذا أبداً. لم أتوقع العواقب".

وخلال مراسم تأبين الموظفة كورومي أوتاكي، البالغة 22 عاماً، أبلغ أفراد من عائلتها رئيس الشركة، كيما أوينو، أنهم "لن يسامحوا" الشركة أبداً.

وقالت إحدى صديقات أوتاكي، التي لعبت معها في فريق الكرة الطائرة خلال المرحلة الإعدادية، إنها كانت مرحة وقائدة يمكن الاعتماد عليها، مؤكدة أنها حضرت الجنازة للتعبير عن امتنانها لها.
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