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عربي-دولي

"6 سفن فقط" في هرمز.. المضيق الأخطر يتحرك ببطء

Lebanon 24
04-08-2026 | 04:47
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6 سفن فقط في هرمز.. المضيق الأخطر يتحرك ببطء
6 سفن فقط في هرمز.. المضيق الأخطر يتحرك ببطء photos 0
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واصلت حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب سيرها بوتيرة حذرة، من دون تغيّر ملحوظ هذا الأسبوع، في ظل الغموض المستمر بشأن المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.
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وأظهرت بيانات شركة "كبلر" عبور 20 سفينة مضيق باب المندب، الإثنين، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق. وضمت السفن 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة.

وشملت الحركة 12 رحلة خروج وثماني رحلات دخول، فيما أبقت معظم السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها قيد التشغيل.

أما في مضيق هرمز، فبقيت الحركة بطيئة، إذ عبرت ست سفن فقط، مقارنة بسبع في اليوم السابق. وتوزعت بين ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن للبضائع السائبة.

ودخلت خمس من هذه السفن إلى المضيق، فيما خرجت واحدة، وسلكت جميعها مسار الشحن الذي حددته إيران. ورجحت البيانات أن تكون سفن أخرى قد عبرت مع تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال، ما يعني عدم إدراجها ضمن الإحصاءات.

ويتزامن الحذر الملاحي مع تضارب المواقف بشأن الاتصالات الأميركية الإيرانية. ففي حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق أي هجمات جديدة على إيران إلى حين انتهاء المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلاف حول مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود مفاوضات أو اجتماعات محددة مع واشنطن.

ودفعت مخاطر استهداف السفن بعض الناقلات العملاقة التي ترفع العلم السعودي إلى تغيير مسارها في خليج عدن والتوجه نحو جنوب إفريقيا، وسط تهديدات حوثية باستهداف السفن السعودية. (سكاي نيوز)
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