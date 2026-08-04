"6 سفن فقط" في هرمز.. المضيق الأخطر يتحرك ببطء

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وأظهرت بيانات شركة "كبلر" عبور 20 سفينة مضيق باب المندب، الإثنين، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق. وضمت السفن 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة.وشملت الحركة 12 رحلة خروج وثماني رحلات دخول، فيما أبقت معظم السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها قيد التشغيل.أما في مضيق هرمز، فبقيت الحركة بطيئة، إذ عبرت ست سفن فقط، مقارنة بسبع في اليوم السابق. وتوزعت بين ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن للبضائع السائبة.ودخلت خمس من هذه السفن إلى المضيق، فيما خرجت واحدة، وسلكت جميعها مسار الشحن الذي حددته . ورجحت البيانات أن تكون سفن أخرى قد عبرت مع تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال، ما يعني عدم إدراجها ضمن الإحصاءات.ويتزامن الحذر الملاحي مع تضارب المواقف بشأن الاتصالات الأميركية . ففي حين أعلن الرئيس الأميركي تعليق أي هجمات جديدة على إيران إلى حين انتهاء المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب وتسوية الخلاف حول مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود مفاوضات أو اجتماعات محددة مع .ودفعت مخاطر استهداف السفن بعض الناقلات العملاقة التي ترفع السعودي إلى تغيير مسارها في خليج عدن والتوجه نحو جنوب إفريقيا، وسط تهديدات حوثية باستهداف السفن . (سكاي نيوز)