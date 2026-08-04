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خاص

مع تزايد الحديث عن "حصار بري".. إيران تُهدد جيرانها

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
04-08-2026 | 08:30
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مع تزايد الحديث عن حصار بري.. إيران تُهدد جيرانها
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ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "خلال مقابلة أجريت في تموز، أوضح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن الحرس الثوري الإسلامي شنّ هجمات على الدول المجاورة للضغط على الولايات المتحدة وردع الهجمات على البنية التحتية الإيرانية. ومع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بشن هجمات على مراكز الطاقة الإيرانية، تعود إيران إلى التكتيك نفسه. ففي الأول من آب 2026، حذّر علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء، قائلاً: "على الدول الإسلامية، بحكمة، أن تراقب جرائم أميركا وتعيد النظر في التعاون والشراكة معها. وإلا، فإن أي دولة تتخذها واشنطن درعاً لحمايتها ستكتوي بنار الحرب"."
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وبحسب الموقع: "أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا مماثلًا، اتهمت فيه الولايات المتحدة بالتراجع عن مذكرة التفاهم، وذكر البيان أن السفن الثلاث التي هاجمتها إيران كانت تعبر ممرًا "غير آمن وغير قانوني" في مضيق هرمز، مع التأكيد على أن إطلاق النار على السفن لا يعني بالضرورة وجود خطر على السلامة. وأكد البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل وسائلها للدفاع عن حقها الطبيعي والمشروع". واتصل عراقجي بنظرائه السعوديين والأتراك ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ليحذرهم من أن إيران سترد على أي هجمات أميركية برد إقليمي، لكنه خصص تهديداته المباشرة للسعوديين قائلاً: "إن تعاون أو شراكة أي دولة إقليمية مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيقابل برد حاسم ومتناسب من القوات المسلحة الإيرانية القادرة"."

تهديدات عراقجي

وتابع الموقع: "لا تقتصر تهديدات إيران على الشرق الأوسط فحسب، بل إن عراقجي، بتشجيع من "النصر الاستراتيجي" الذي حققه النظام، هدد أيضاً نظيره البريطاني الجديد، ديفيد ميليباند؛ ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أشار عراقجي إلى تصنيف الإدارة السابقة للحرس الثوري الإسلامي، وطلب من نظيره "إعادة النظر" في نهج المملكة المتحدة. كما قال عراقجي إن السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي البريطانية سيجعل المملكة المتحدة هدفًا مشروعًا. ورد ميليباند بأن هذه إدارة جديدة، وأن المملكة المتحدة ليست طرفًا في الحرب. وغرّد إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، قائلاً: "لن يقتصر ردنا على أي هجوم محتمل من العدو على منطقة الخليج العربي؛ بل سنرد على كل قواعد العدو وعلى مصدر الهجمات من أي مكان"."

وأضاف الموقع: "ذكرت صحيفة التلغراف في 31 تموز 2026 أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا فرض "حصار بري". وتتباهى إيران بأن موقعها الجغرافي يجعل الحصار الكامل مستحيلاً؛ وإذا ما تم تنفيذ الحصار، فقد يُمثل ذلك تحدياً غير مستعدة إيران لمواجهته. وعلى رغم إعادة نشر الإيرانيين لتلك القصة، إلا أن الجيش الإيراني ووزارة الخارجية يلتزمان الصمت. في الواقع، منوشهر متكي، سلف عراقجي ومستشار المرشد الأعلى، وإن كان ذا نفوذ محدود، هو المسؤول الوحيد الذي علّق، مشيرًا إلى أن الحصار البري يعني الضغط على العراق وباكستان لإغلاق حدودهما مع إيران. في الحقيقة، قد يكون صمت الشخصيات الرئيسية والمواقع الإلكترونية المرتبطة بصناع القرار مؤشرًا على أن إيران تأخذ التهديد على محمل الجد وتدرس خياراتها".

وختم الموقع: "في غضون ذلك، تبدو إيران واثقة من قدرتها على تجاوز أي تصعيد، وهي تشن حاليًا حملة دبلوماسية مكثفة لصد أي هجمات على بنيتها التحتية الحيوية. وفي مقابلة له، صرّح عراقجي بأن إيران لم تُهاجم بقوة البنية التحتية لجيرانها لأنها كانت تأمل أن تكون التهديدات كافية؛ ولكن إذا تم إضرام النار في منشآت الطاقة والنفط الإيرانية، فمن المرجح أن عراقجي يتكلم بصدق: ستسعى إيران إلى ضمان أن تعاني الدول العربية المصير نفسه".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

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