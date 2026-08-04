وفاة مهاجر من السلفادور داخل مركز احتجاز أمريكي تثير مطالب بإغلاقه

توفي مهاجر من السلفادور أثناء احتجازه في مركز للمهاجرين بولاية نيوجيرسي ، وفق ما أعلنته وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس)، في حادثة أعادت الجدل بشأن أوضاع المركز الذي يواجه انتقادات متكررة.

وكانت السلطات قد احتجزت إدوين لوبيز-كورنيخو (41 عامًا) في 18 حزيران الماضي، بعد اتهامه بإعادة دخول بصورة غير قانونية، علماً أنه وصل إليها للمرة الأولى عام 2006.

وأوضحت الوكالة أن لوبيز-كورنيخو تعرض لـ"حالة طبية طارئة" داخل مركز "ديلاني هول" في نيوجيرسي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث توفي، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق.

ويُعد مركز "ديلاني هول"، الذي يضم ألف سرير في مدينة نيوآرك، من أبرز مراكز احتجاز المهاجرين ضمن حملة مكافحة الهجرة التي تنفذها إدارة ، وقد شهد خلال الأشهر الماضية احتجاجات متكررة بسبب ظروف الاحتجاز.

وقالت والدة المتوفى لموقع "نيوجيرسي مونيتور" إنها لم تتمكن من زيارته لعدم حملها الجنسية الأميركية، مؤكدة أنها لا تعرف ملابسات وفاته، لكنها أشارت إلى أنه لم يكن يتلقى بانتظام أدوية السكري وارتفاع ضغط . في المقابل، أكدت وكالة "آيس" أنه حصل على الرعاية الطبية المناسبة.

وأثارت الوفاة ردود فعل سياسية، إذ دعا السيناتور عن نيوجيرسي بوكر إلى إغلاق المركز، معتبراً أن هذه ليست أول وفاة داخله، محذراً من تكرارها ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة.

كما طالب رئيس بلدية نيوآرك راس باراكا بإغلاق المنشأة، متهماً الشركة المشغلة ووكالة الهجرة والجمارك بالتقصير في الشفافية والرقابة وحماية صحة وسلامة المحتجزين.

وكان محتجزون قد اشتكوا سابقاً، بحسب مكتب حاكمة الولاية ميكي شيريل، من تلوث مياه الشرب، وضعف الرعاية الطبية، وانتشار الإنفلونزا وكوفيد-19 داخل المركز.