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عربي-دولي

تأشيرة مقابل اعتماد سفير.. واشنطن تضغط على البرازيل

Lebanon 24
04-08-2026 | 23:03
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تأشيرة مقابل اعتماد سفير.. واشنطن تضغط على البرازيل
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دخل الخلاف الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والبرازيل مرحلة جديدة، بعدما ألغت واشنطن تأشيرة السفيرة البرازيلية لديها ماريا لويزا ريبيرو، رداً على رفض برازيليا منح تأشيرتين لمسؤولين أميركيين.
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وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القرار لا يعني طرد السفيرة من الولايات المتحدة، مشيراً إلى إمكان تعليقه إذا وافقت الحكومة البرازيلية على اعتماد دانيال بيريز سفيراً جديداً لواشنطن في برازيليا، بعدما عيّنه الرئيس دونالد ترامب ولم يتولَّ منصبه بعد.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أن الحكومة البرازيلية مدينة لنا برد سريع وإيجابي على طلبنا"، مؤكداً أن إلغاء تأشيرة دبلوماسية رفيعة المستوى لا يوازي طردها من البلاد.

وجاء التصعيد بعد أيام من رفض البرازيل منح تأشيرتين لمسؤولين أميركيين كانا يعتزمان لقاء ممثلين عن السلطات الانتخابية، قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية.

وبحسب مصدر دبلوماسي برازيلي، استند قرار الرفض إلى مخاوف من "الاستغلال السياسي" للزيارة.

في المقابل، قالت الخارجية الأميركية إن المسؤولين كانا يعتزمان زيارة برازيليا بين 27 و30 تموز، للقاء مسؤولين حكوميين وقادة دينيين وشخصيات أخرى، وبحث نزاهة الانتخابات والحرية الدينية وحرية التعبير.

ونفى متحدث باسم الوزارة وجود أي محاولة للتدخل في الانتخابات البرازيلية، واصفاً الزيارة بأنها "عادية"، ومعتبراً أن الحديث عن مناورة لتقويض انتخابات دولة ديمقراطية "ادعاء لا أساس له".

ويأتي الخلاف بالتزامن مع تكرار المرشح اليميني للرئاسة فلافيو بولسونارو مزاعم بشأن عدم أمان نظام التصويت الإلكتروني، فيما يواصل ترامب الترويج لادعاءات حول حدوث تزوير واسع في الانتخابات الأميركية لعام 2020.

وكان الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قد مُنع عام 2023 من الترشح للمناصب العامة، بعدما أثار مزاعم مماثلة بشأن نظام التصويت الإلكتروني. وأُدين لاحقاً بالتخطيط لانقلاب عقب خسارته انتخابات 2022، وصدر بحقه حكم بالسجن 27 عاماً يقضيها قيد الإقامة الجبرية.
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