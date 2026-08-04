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عربي-دولي

انفجار غامض يهز صنعاء

Lebanon 24
04-08-2026 | 23:47
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انفجار غامض يهز صنعاء
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دوّى انفجار عنيف في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وسط غموض بشأن موقعه وأسبابه وحجم الأضرار الناجمة عنه.
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وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية" إن صوت الانفجار سُمع في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما رجّح بعضهم أن يكون مصدره قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

في المقابل، أفاد آخرون بأن الانفجار وقع في الضواحي الشمالية للمدينة، من دون توافر معلومات رسمية تحدد موقعه بدقة.

ولم تصدر الجهات التابعة لجماعة الحوثي أو الناشطون المقربون منها أي تعليق بشأن الحادث، كما لم تعلن الجماعة عن تعرض العاصمة لاستهداف أو وقوع حادث عسكري.

ورجّحت مصادر محلية أن يكون الانفجار ناجماً عن فشل إطلاق صاروخ باليستي أو انفجار مخزن للأسلحة، إلا أن أياً من هاتين الروايتين لم يحظَ بتأكيد رسمي.

ويأتي الحادث بالتزامن مع استنفار أمني وعسكري في صنعاء ومحيطها، وتحركات حوثية لتعزيز مواقع في محافظات عدة، بينها صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة، وسط مخاوف من تصعيد ميداني محتمل.
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