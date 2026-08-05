تحقيق أميركي في واقعة جوية خلال رحلة مروحية ترامب

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تجري الفيدرالية الأميركية (FAA) مراجعة لواقعة تتعلق بسلامة الحركة الجوية شملت المروحية الرئاسية "مارين وان" التي كانت تقل الرئيس الأميركي ، بعد إقلاعها من ، وسط تحقيق في مدى الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بحركة الطيران الرئاسي.وذكرت ، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن مروحية "مارين وان" أقلعت من البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء، بينما لم يقم مراقبو الحركة الجوية بإيقاف الرحلات التجارية في مطار رونالد ريغان الوطني القريب، كما تقتضي بروتوكولات السلامة المتبعة أثناء تحركات الطائرات الرئاسية.وبحسب الصحيفة، يعتقد مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية أن الواقعة ربما أدت إلى ما يُعرف بـ"فقدان التباعد القياسي"، وهو مصطلح يستخدم في مراقبة الحركة الجوية عندما لا تُحافظ الطائرات على الحد الأدنى المطلوب من مسافات الفصل، حتى وإن لم يشكل ذلك بالضرورة خطرا وشيكا على سلامة الطيران.وتنص اللوائح الفيدرالية على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 ميل أفقيا و500 قدم رأسيا بين الطائرات في مثل هذه الحالات.إلا أن متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية أوضحت أن البيانات الأولية لا تشير إلى أن مروحية "مارين وان" والطائرة التجارية التي كانت تقلع من مطار ريغان اقتربتا من بعضهما بشكل خطير وفق المعايير الفيدرالية، مؤكدة أن الواقعة لا تُصنف حادثًا جويًا خطيرًا.، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في تصريح نقلته : "يقود رحلات طائرة مارين وان بعض من أفضل الطيارين في العالم، ولم يكن الرئيس في أي وقت من الأوقات في خطر".