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عربي-دولي

رياضيون اختفوا بعد ألعاب الكومنولث.. الشرطة تحقق

Lebanon 24
05-08-2026 | 04:31
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رياضيون اختفوا بعد ألعاب الكومنولث.. الشرطة تحقق
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فتحت الشرطة الاسكتلندية تحقيقاً في تقارير عن اختفاء عدد من الرياضيين الأجانب، بعد مشاركتهم في ألعاب الكومنولث التي اختتمت في غلاسكو الأحد الماضي.
وبحسب التقرير، فإن الرياضيين الذين لم يعودوا إلى بلدانهم وُصفوا في وسائل إعلام بأنهم ملاكمون من أوغندا وباكستان.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها تلقت بلاغات عن "عدة رياضيين غير معروف مكانهم"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الظروف، وأن تواصلاً أولياً يجري مع وزارة الداخلية البريطانية.
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وأفادت قناة "NBS Sport" الأوغندية بأن 4 من أصل 6 ملاكمين ضمن بعثة أوغندا اختفوا قبل موعد عودة الفريق إلى البلاد، الثلاثاء. ونقلت القناة عن أحدهم قوله إنه يخطط لطلب اللجوء.

كما ذكر موقع "Pakistan Today" أن ملاكماً باكستانياً لم يظهر في موعد رحلة العودة إلى بلاده، الثلاثاء.

وليست هذه المرة الأولى التي تُسجل فيها حالات اختفاء رياضيين بعد ألعاب الكومنولث. فقد تكررت هذه الظاهرة في نسخ حديثة من البطولة، خصوصاً في الدول المضيفة مثل أستراليا وبريطانيا.

وبعد ألعاب الكومنولث في غولد كوست عام 2018، كانت السلطات الأسترالية لا تزال تبحث عن 50 رياضياً ومسؤولاً بعد شهر من انتهاء المنافسات، فيما تقدم 190 آخرون بطلبات لجوء.

وشارك نحو 3000 رياضي من 74 دولة في ألعاب غلاسكو، التي استمرت 11 يوماً.

وتعيد القضية طرح ملف الرياضيين القادمين من دول تعاني أزمات اقتصادية أو سياسية، والذين يرون في البطولات الدولية فرصة للبقاء في الدول المضيفة وطلب اللجوء. (الجزيرة انكليزي)
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