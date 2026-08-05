رياضيون اختفوا بعد ألعاب الكومنولث.. الشرطة تحقق

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وبحسب التقرير، فإن الرياضيين الذين لم يعودوا إلى بلدانهم وُصفوا في وسائل إعلام بأنهم ملاكمون من أوغندا وباكستان.وقالت شرطة اسكتلندا إنها تلقت بلاغات عن "عدة رياضيين غير معروف مكانهم"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الظروف، وأن تواصلاً أولياً يجري مع .وأفادت قناة "NBS Sport" الأوغندية بأن 4 من أصل 6 ملاكمين ضمن بعثة أوغندا اختفوا قبل موعد عودة الفريق إلى البلاد، الثلاثاء. ونقلت القناة عن أحدهم قوله إنه يخطط لطلب اللجوء.كما ذكر موقع "Pakistan Today" أن ملاكماً باكستانياً لم يظهر في موعد رحلة العودة إلى بلاده، الثلاثاء.وليست هذه المرة الأولى التي تُسجل فيها حالات اختفاء رياضيين بعد ألعاب الكومنولث. فقد تكررت هذه الظاهرة في نسخ حديثة من البطولة، خصوصاً في الدول المضيفة مثل أستراليا وبريطانيا.وبعد ألعاب الكومنولث في غولد كوست عام 2018، كانت السلطات الأسترالية لا تزال تبحث عن 50 رياضياً ومسؤولاً بعد شهر من انتهاء المنافسات، فيما تقدم 190 آخرون بطلبات لجوء.وشارك نحو 3000 من 74 دولة في ألعاب غلاسكو، التي استمرت 11 يوماً.وتعيد القضية طرح ملف الرياضيين القادمين من دول تعاني أزمات اقتصادية أو سياسية، والذين يرون في البطولات الدولية فرصة للبقاء في الدول المضيفة وطلب اللجوء. (الجزيرة انكليزي)