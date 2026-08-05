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عربي-دولي

إصابات بين الركاب... إليكم ما شهدته طائرة في الجوّ

Lebanon 24
05-08-2026 | 07:15
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إصابات بين الركاب... إليكم ما شهدته طائرة في الجوّ
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أصيب 17 شخصا، بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة، إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة فوكيت التايلاندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت شركة الخطوط الجوية الهندية إن الرحلة AI379، التي كانت تقل 137 راكبا و8 من أفراد الطاقم، تعرضت لمطبات هوائية شديدة أدت إلى انخفاض مفاجئ ومؤقت في ارتفاع الطائرة، قبل أن تهبط بسلام في مطار أنديرا غاندي الدولي.
 
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عدد من الركاب المصابين أثناء نقلهم إلى سيارات الإسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت الشركة أن المصابين نقلوا إلى المركز الطبي في المطار لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أن جميع الإصابات كانت طفيفة ولم تسجل أي حالات حرجة.

وأضافت أن 5 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما استمر تقديم الرعاية الطبية لبقية الركاب وأفراد الطاقم.
 
ونقلت وسائل إعلام عن إحدى الراكبات قولها إن الطائرة كانت تحلق بصورة طبيعية قبل أن تهتز بعنف بشكل مفاجئ، مضيفة أن شدة الاضطرابات تسببت في ارتطام عدد من الركاب بمقاعدهم وسقف الطائرة.

وأشارت إلى أنها شاهدت عددا من الركاب يتعرضون لإصابات مختلفة، فيما سادت حالة من الذعر داخل المقصورة خلال دقائق الاضطرابات

وفتحت السلطات الهندية تحقيقا مع شركة "إير إنديا" بعد تعرض الطائرة لـ "تغير لحظي في الارتفاع" أثناء رحلة جوية، حسبما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة إن السلطات تحفظت على مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة لفحصهما. (سكاي نيوز عربية) 
 
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