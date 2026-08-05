إصابات بين الركاب... إليكم ما شهدته طائرة في الجوّ

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At least 12 people, including passengers and crew injured after Air India flight from Phuket to Delhi encountered severe turbulence and a sudden drop in altitude before landing safely in Delhi. #AirIndia #Delhi #Phuket #Flight pic.twitter.com/MFeSDRjJVs
— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 4, 2026
At least 12 people, including passengers and crew injured after Air India flight from Phuket to Delhi encountered severe turbulence and a sudden drop in altitude before landing safely in Delhi. #AirIndia #Delhi #Phuket #Flight pic.twitter.com/MFeSDRjJVs