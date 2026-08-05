ترامب: المحادثات لإعادة فتح هرمز تشهد "تقدما كبيرا".. والإعلان قريب

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أعلن الرئيس الأميركي ان المحادثات الرامية إلى إعادة فتح تشهد "تقدما كبيرا"، مُبديا اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب.وقال ، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس ، إن المباحثات "تسير بشكل جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم "قريبا جدا".وكرر ترامب ما قاله بشأن قراره تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد خلال الأيام الماضية، قائلاً إن كانت تستعد لـ"أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.وأضاف ترامب: "كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث".ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قادرة على "ضرب إيران بقوة شديدة"، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.وأكد ترامب أن كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: "في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك".وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.