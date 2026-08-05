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عربي-دولي

ترامب: المحادثات لإعادة فتح هرمز تشهد "تقدما كبيرا".. والإعلان قريب

Lebanon 24
05-08-2026 | 23:06
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ترامب: المحادثات لإعادة فتح هرمز تشهد تقدما كبيرا.. والإعلان قريب
ترامب: المحادثات لإعادة فتح هرمز تشهد تقدما كبيرا.. والإعلان قريب photos 0
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد "تقدما كبيرا"، مُبديا اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب.
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وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، إن المباحثات "تسير بشكل جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم "قريبا جدا".

وكرر ترامب ما قاله بشأن قراره التراجع عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران خلال الأيام الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تستعد لـ"أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.

وأضاف ترامب: "كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قادرة على "ضرب إيران بقوة شديدة"، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.

وأكد ترامب أن واشنطن كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: "في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك".

وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز. 
 
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