تحتاج إليها بشكل عاجل.. أوكرانيا تقترب من تصنيع صواريخ "باتريوت"

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تمضي قدمًا في محادثات بشأن السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، التي تحتاج إليها بشكل عاجل للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية، وفق ما كشفت 4 مصادر مطلعة.وأشارت المصادر إلى أن المناقشات تشمل خيارًا يتيح لأوكرانيا تصنيع بعض مكونات الصواريخ، على أن يتم تجميعها النهائي في موقع آخر داخل .كما أشار ثلاثة من المصادر إلى أن مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسماح بالإنتاج المحلي للصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "باتريوت" قوبلت بتجاهل إلى حد كبير من جانب طوال فترة الحرب، في ظل مخاوف أمنية عبّر عنها مسؤولون تنفيذيون في قطاع الصناعات الدفاعية، إلى جانب مسؤولين عسكريين أميركيين.وتسعى كييف للحصول على مزيد من صواريخ "باك-3" (PAC-3)، وهي أحدث طراز من صواريخ "باتريوت"، وتُعد من بين الأسلحة القليلة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية التي تطلقها على بوتيرة متزايدة.من جانبه، قال زيلينسكي، أمس الأربعاء، إنه بحث مع لحلف شمال (الناتو)، مارك روته، إمكانية الحصول على مزيد من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية.وكان زيلينسكي قد حذر، يوم السبت الماضي، من قرب نفاد مخزون أوكرانيا من صواريخ "باتريوت"، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي واحد فقط من أصل 27 صاروخًا أطلقتها روسيا في ذلك اليوم.