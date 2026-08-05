قادرة على الوصول إلى الأرض خلال 20 دقيقة.. رصد أجسام غامضة قرب القمر!

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أعلن علماء فلك يدرسون القمر أنهم رصدوا أدلة محتملة قد تشير إلى وجود حضارة غير بشرية متقدمة تقنيا، وذلك بعد تسجيلهم أجساما مجهولة الهوية تتحرك بالقرب من القمر وعبره خلال عدة أشهر من عام 2025.وقال باحثون في في ، إنهم لاحظوا أكثر من 20 جسما مجهول الهوية يتحرك بالقرب من القمر وعبره، خلال أشهر عدة من عام 2025، وفق صحيفة " ميل" .وقدّر العلماء أن بعض هذه الأجسام، التي بدت على شكل أقراص، يتراوح قطرها بين 24 و40 كلم.وفي دراسة جديدة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، قال الفريق إنه صنف الأجسام المجهولة إلى فئتين: أجسام "غلافية" بدت ثابتة في مكانها، وأجسام "قارية" ظهرت وكأنها تتحرك عبر سطح القمر.كما بدا أن هذه الأجسام تظهر تغيرات غير اعتيادية في السطوع والدوران.واعتبر الباحثون أن هذه الأنماط قد تشير إلى سلوك منظم ذي طبيعة تكنولوجية، وطرحوا احتمال أن تكون هذه الأجسام قد انطلقت من قاعدة مخفية على سطح القمر.وأضاف الباحثون أن هذه الأجسام قد تكون قادرة على الوصول إلى الأرض خلال 20 دقيقة، والظهور في الغلاف الجوي على هيئة ظواهر جوية مجهولة (يو إيه بي إس)، معتبرين أن سلوكها الذي يبدو ذكيًا قد يشير إلى وجود حضارة متقدمة تكنولوجيًا.ورغم اقتناع الباحثين بأن الأجسام التي رصدوها قد تكون مركبات غير بشرية، فإنه لا توجد أي أدلة علمية تثبت وجود كائنات فضائية أو منشآت اصطناعية على القمر، بحسب تقرير "ديلي ميل".