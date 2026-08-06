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عربي-دولي

بسبب النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية.. مواجهة بين ترامب ووزير دفاعه

Lebanon 24
06-08-2026 | 03:08
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بسبب النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية.. مواجهة بين ترامب ووزير دفاعه
بسبب النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية.. مواجهة بين ترامب ووزير دفاعه photos 0
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شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغضب شديد خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد، الأسبوع الماضي، وذلك بعدما طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بتفسير بشأن النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية، مبديا استغرابه بعدما كان يعتقد أن المشكلة قد تمت معالجتها.
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وجرت المواجهة، بحسب المعلومات المتوافرة، على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، حيث سأل ترامب وزير دفاعه عن أسباب تضليله بشأن جاهزية المخزون العسكري، في ظل نقص كبير في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما بات يحد من الخيارات العسكرية الأميركية في المواجهة مع إيران.

وكشفت هذه التفاصيل صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين على مجريات الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وأشار أحد المطلعين إلى أن هذا النقص كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب خلال الأيام الأخيرة إلى التراجع عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الاثنين، أنه أمر بشن "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يوقفه لاحقاً على خلفية الحديث عن مفاوضات جديدة بشأن مضيق هرمز.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة، رغم توقيعها اتفاقيات جديدة لإنتاج ذخائر ومنظومات دفاعية مثل صواريخ "باتريوت"، فإن تصنيع هذه الأسلحة قد يستغرق ما يصل إلى عامين، ما يعني عدم وجود حل سريع لأزمة المخزون.

وتابعت الصحيفة أن القوات الأميركية أطلقت خلال الشهر الأول من الحرب أكثر من 850 صاروخ "توماهوك"، وأكثر من ألف صاروخ اعتراضي من منظومات "باتريوت" و"ثاد"، إضافة إلى أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي من طراز "ATACMS"، ما أدى إلى استنزاف كبير للمخزون الأميركي، في وقت لا تزال فيه أوكرانيا بحاجة إلى هذه الذخائر.

في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة هذه الرواية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ما ورد في التقرير "أخبار كاذبة بالكامل"، مؤكدة أن الرئيس ترامب "يتمتع بأقصى درجات الثقة" في وزير الدفاع.


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