بسبب النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية.. مواجهة بين ترامب ووزير دفاعه

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شعر الرئيس الأميركي بغضب شديد خلال اجتماع في منتجع كامب ديفيد، الأسبوع الماضي، وذلك بعدما طالب بيت هيغسيث بتفسير بشأن النقص الحاد في مخزونات الذخائر الأميركية، مبديا استغرابه بعدما كان يعتقد أن المشكلة قد تمت معالجتها.وجرت المواجهة، بحسب المعلومات المتوافرة، على هامش اجتماع يوم الجمعة الماضي، حيث سأل وزير دفاعه عن أسباب تضليله بشأن جاهزية المخزون العسكري، في ظل نقص كبير في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما بات يحد من الخيارات العسكرية الأميركية في المواجهة مع .وكشفت هذه التفاصيل صحيفة " " Washington Post، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين على مجريات الاجتماع تحدثوا شريطة عدم هوياتهم.وأشار أحد المطلعين إلى أن هذا النقص كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ترامب خلال الأيام الأخيرة إلى التراجع عن تنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الاثنين، أنه أمر بشن "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يوقفه لاحقاً على خلفية الحديث عن مفاوضات جديدة بشأن مضيق هرمز.وأضاف التقرير أن ، رغم توقيعها اتفاقيات جديدة لإنتاج ذخائر ومنظومات دفاعية مثل صواريخ "باتريوت"، فإن تصنيع هذه الأسلحة قد يستغرق ما يصل إلى عامين، ما يعني عدم وجود حل سريع لأزمة المخزون.وتابعت الصحيفة أن القوات الأميركية أطلقت خلال الشهر الأول من الحرب أكثر من 850 صاروخ "توماهوك"، وأكثر من ألف صاروخ اعتراضي من منظومات "باتريوت" و"ثاد"، إضافة إلى أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي من طراز "ATACMS"، ما أدى إلى استنزاف كبير للمخزون الأميركي، في وقت لا تزال فيه بحاجة إلى هذه الذخائر.في المقابل، نفى صحة هذه الرواية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ما ورد في التقرير " كاذبة بالكامل"، مؤكدة أن الرئيس ترامب "يتمتع بأقصى درجات الثقة" في وزير الدفاع.