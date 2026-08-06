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عربي-دولي

الجيش الروسي أسقط ليلا 605 مسيّرات أوكرانية

Lebanon 24
06-08-2026 | 03:56
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الجيش الروسي أسقط ليلا 605 مسيّرات أوكرانية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنها أسقطت خلال الليل 605 مسيّرات أوكرانية، مضيفة أن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 605 طائرات مسيّرة أوكرانية"، و12 قنبلة جوية موجهة فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط المسيرات فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا وياروسلافل ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم بالإضافة إلى مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وأفاد حاكم مقاطعة ياروسلافل ميخائيل إفراييف بأن قوات الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي صدت أكبر هجوم على المقاطعة.

ووفقا لأحدث البيانات، تم إسقاط 92 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.

وأشار إلى أن 3 منازل اشتعلت فيها النيران في المقاطعة جراء حطام الطائرات المسيرة، كما تسببت في تحطم نوافذ عدد من المباني السكنية وتضرر سيارات. ويجري حاليا التحقق من المعلومات المتعلقة بالخسائر البشرية.

كما ذكرت سلطات مقاطعة فورونيج أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 57 مسيّرة أوكرانية.
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