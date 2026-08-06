الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تقترب من بناء درعها الصاروخية

أعلن الرئيس الأوكراني ، أن بلاده تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي، بينما تواصل بلاده التعرض لهجمات جوية روسية يومية.

وكتب عبر منصة تليغرام بعد لقاء مع خبراء الدفاع والأمن: "يمكننا أن نؤكد أن مصنعي الأسلحة لدينا حققوا بالفعل المعايير المطلوبة. ونتوقع أن تحقق النتائج المرجوة في فترة 2026-2027".

وتعتمد على نظام "فريجا" الناشئ باعتباره مجديا بالنسبة للتكلفة وبديلا عن نظام باتريوت الذي صممته ويعمل بكفاءة عالية.

ورغم ذلك، ما زالت البلاد معرضة للأخطار بصورة كبيرة وسط نقص الصواريخ الاعتراضية.

ودعا زيلينسكي حلفاءه مرارا إلى تقديم الدعم لبلاده من مخزوناتهم بينما تطور أوكرانيا نظامها الخاص.

وكانت قد دعت في وقت سابق جميع التي لا تزال تمتلك صواريخ دفاع جوي لتزويد نظام كييف بها.