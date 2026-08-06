الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تقترب من بناء درعها الصاروخية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي، بينما تواصل بلاده التعرض لهجمات جوية روسية يومية.
وكتب زيلينسكي عبر منصة تليغرام بعد لقاء مع خبراء الدفاع والأمن: "يمكننا أن نؤكد أن مصنعي الأسلحة لدينا حققوا بالفعل المعايير المطلوبة. ونتوقع أن تحقق أوكرانيا النتائج المرجوة في فترة 2026-2027".
وتعتمد كييف على نظام "فريجا" الناشئ باعتباره مجديا بالنسبة للتكلفة وبديلا عن نظام باتريوت الذي صممته الولايات المتحدة ويعمل بكفاءة عالية.
ورغم ذلك، ما زالت البلاد معرضة للأخطار بصورة كبيرة وسط نقص الصواريخ الاعتراضية.
ودعا زيلينسكي حلفاءه مرارا إلى تقديم الدعم لبلاده من مخزوناتهم بينما تطور أوكرانيا نظامها الخاص.
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت في وقت سابق جميع دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تمتلك صواريخ دفاع جوي لتزويد نظام كييف بها.