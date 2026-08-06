قمة سعودية تركية باكستانية في جدة غداً

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تستضيف جدة، غدا الجمعة، قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حسبما أفادت الرئاسة التركية، الخميس.
وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس إردوغان سيجري، الجمعة، زيارة عمل إلى السعودية، تستغرق يوماً واحداً، ومن المقرر أن يلتقي في إطارها، الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.
كان رئيس الوزراء الباكستاني، وصل إلى جدة، مساء الخميس، في زيارة رسمية للسعودية تستغرق 3 أيام، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، وعدداً من الوزراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي: «رغم أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة، والاعتبارات القصيرة الأجل».
وذكرت الوزارة في بيان أن «هذه الزيارة تؤكد على الشراكة التاريخية بين البلدين، التي ترتكز على عقود من الثقة، والتعاون، والأخوة المتبادلة»، مضيفة أن «المناقشات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».