تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قمة سعودية تركية باكستانية في جدة غداً

Lebanon 24
06-08-2026 | 15:35
A-
A+
قمة سعودية تركية باكستانية في جدة غداً
قمة سعودية تركية باكستانية في جدة غداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستضيف جدة، غدا الجمعة، قمة ثلاثية تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حسبما أفادت الرئاسة التركية، الخميس.

وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس إردوغان سيجري، الجمعة، زيارة عمل إلى السعودية، تستغرق يوماً واحداً، ومن المقرر أن يلتقي في إطارها، الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.

كان رئيس الوزراء الباكستاني، وصل إلى جدة، مساء الخميس، في زيارة رسمية للسعودية تستغرق 3 أيام، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، وعدداً من الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي: «رغم أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة، والاعتبارات القصيرة الأجل».

وذكرت الوزارة في بيان أن «هذه الزيارة تؤكد على الشراكة التاريخية بين البلدين، التي ترتكز على عقود من الثقة، والتعاون، والأخوة المتبادلة»، مضيفة أن «المناقشات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام تركي: أردوغان يزور السعودية غدا ويعقد قمة ثلاثية مع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قطري أردني إماراتي إندونيسي باكستاني تركي سعودي مصري: انتهاكات إسرائيل تقوض اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: اتفاقية الدفاع بين باكستان والسعودية وتركيا تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واس: وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان أكدوا دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

قائد الجيش

نائب رئيس

السعودية

التركية

محمد بن

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-07
Lebanon24
09:06 | 2026-08-07
Lebanon24
08:30 | 2026-08-07
Lebanon24
07:56 | 2026-08-07
Lebanon24
07:52 | 2026-08-07
Lebanon24
07:43 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24