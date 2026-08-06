قمة سعودية تركية باكستانية في جدة غداً

تستضيف جدة، غدا الجمعة، قمة ثلاثية تجمع ولي السعودي الأمير سلمان، والرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حسبما أفادت الرئاسة ، الخميس.

وأعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس إردوغان سيجري، الجمعة، زيارة عمل إلى ، تستغرق يوماً واحداً، ومن المقرر أن يلتقي في إطارها، الأمير محمد بن سلمان ومحمد شهباز شريف، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.

كان رئيس الوزراء الباكستاني، وصل إلى جدة، مساء الخميس، في زيارة رسمية للسعودية تستغرق 3 أيام، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم الوزراء محمد إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير، وعدداً من الوزراء.

وقال المتحدث باسم الباكستانية، طاهر أندرابي: «رغم أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات في ، فإنها تحمل دلالات تتجاوز الأزمة الراهنة، والاعتبارات القصيرة الأجل».

وذكرت الوزارة في بيان أن «هذه الزيارة تؤكد على الشراكة التاريخية بين البلدين، التي ترتكز على عقود من الثقة، والتعاون، والأخوة المتبادلة»، مضيفة أن «المناقشات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».