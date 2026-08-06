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إقتصاد

عقوبات بريطانية جديدة تطال بنوكاً وناقلات روسية

Lebanon 24
06-08-2026 | 15:45
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عقوبات بريطانية جديدة تطال بنوكاً وناقلات روسية
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أعلنت بريطانيا، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تحاول لندن تقييد الأفراد والمؤسسات التي تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا.

وأوضح مكتب وزارة الخارجية البريطانية أن من بين الـ19 هدفاً التي خضعت لعقوبات، ستة بنوك روسية وست ناقلات انضمت حديثاً لأسطول الظل، وأربع شركات روسية تستورد التنتالوم والنيوبيوم، وهما معدنان نادران لإنتاج المعدات العسكرية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أجرى وزير الخارجية البريطاني، إد ميلباند، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، وصفها بـ«البناءة للغاية». وقال ميلباند إن «هؤلاء الذين يهددون أمن وديمقراطية أوكرانيا يمثلون تهديداً للأمن البريطاني الداخلي».

من جانبه، برر بوتين، قرار إجراء تغييرات واسعة في الهياكل القيادية للجيش الروسي خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، بضرورات تحسين وتطوير هيكل الوزارة، بناءً على «الخبرة الميدانية وسير العملية العسكرية في أوكرانيا»، فيما اعتبر خبراء أن هذه التغييرات تؤسس لحرب طويلة ضد أوكرانيا.

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