عقوبات بريطانية جديدة تطال بنوكاً وناقلات روسية

أعلنت بريطانيا، عن حزمة جديدة من ضد ، فيما تحاول لندن تقييد الأفراد والمؤسسات التي تدعم في حربه ضد .

وأوضح مكتب أن من بين الـ19 هدفاً التي خضعت لعقوبات، ستة بنوك روسية وست ناقلات انضمت حديثاً لأسطول الظل، وأربع شركات روسية تستورد التنتالوم والنيوبيوم، وهما معدنان نادران لإنتاج المعدات العسكرية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أجرى ، إد ميلباند، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، وصفها بـ«البناءة للغاية». وقال ميلباند إن «هؤلاء الذين يهددون أمن وديمقراطية أوكرانيا يمثلون تهديداً للأمن البريطاني الداخلي».

من جانبه، برر بوتين، قرار إجراء تغييرات واسعة في الهياكل القيادية للجيش الروسي خلال اجتماع مع قيادة ، بضرورات تحسين وتطوير هيكل الوزارة، بناءً على «الخبرة الميدانية وسير العملية العسكرية في أوكرانيا»، فيما اعتبر خبراء أن هذه التغييرات تؤسس لحرب طويلة ضد أوكرانيا.