شبكة تهريب عابرة للحدود تسقط في قبضة الشرطة الإيطالية

أعلنت الشرطة ، الخميس، تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية كانت تنشط بين الجزائر وسردينيا وفرنسا، مشيرة إلى أنها أودعت ثمانية جزائريين الحبس الاحتياطي بعد الاشتباه بانتمائهم إلى الشبكة.

ومن بين الرجال الثمانية الذين قُبض عليهم في سردينيا، ثلاثة مهربين بالإضافة إلى الزعيم المحتمل للتنظيم الإجرامي، وفقاً لما أفادت الشرطة الإيطالية في كالياري «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بيان الشرطة أن التحقيق المشترك الذي بدأه في شباط، كل من الشرطة وفرقة مكافحة المافيا في كالياري سمح بكشف ملابسات ما لا يقل عن خمس عمليات عبور غير قانونية انطلقت من مدينة القالة الجزائرية باتجاه السواحل الجنوبية لسردينيا.

وتابعت الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الرحلات الخمس حصلت على متن قوارب صغيرة مزودة بمحركات وقادرة على نقل ما بين 10 إلى 12 مهاجراً، وأتاحت للمهربين إيصال ما بين 50 إلى 60 شخصاً، معظمهم جزائريون، بالإضافة إلى بعض التونسيين، إلى .

وتم تحديد مواطن جزائري كان طالب لجوء قيل إنه استقر حديثاً في كالياري جنوب سردينيا باعتباره الزعيم المفترض للشبكة التي تنشط بين القالة وكالياري ومرسيليا في جنوب .

وقالت الشرطة: «يُشتبه في أن الرجل كان يدير عملية تجنيد المهاجرين والمهربين في الجزائر وجمع الأموال اللازمة للعبور وتنظيم الرحلات غير القانونية نحو سواحل سردينيا باستخدام قوارب خطيرة، بالإضافة إلى تورطه في عمليات فساد مزعومة مع أفراد من السلطات المحلية لتسهيل عملياته».

وأضافت في بيانها: «كانت الجزائر مقراً لتجنيد المهاجرين وتنظيم عمليات المغادرة والإعداد لوجستياً للرحلات، فيما الجهة المسؤولة عن استقبالهم وإعداد الوثائق المزورة وتقديم الدعم العملاني للشركاء موجودة في سردينيا، بينما ينشط أحد الممولين الرئيسيين للتنظيم في منطقة مرسيليا».

وحملت العملية اسم «فانتوم»، نسبة إلى القوارب المطاطة المزودة بمحركات قوية تجعلها أكثر سرعة والتي اقتنتها الشبكة بهدف فتح «طريق جديد وأكثر ربحية للاتجار بالبشر» بين جالطة وسواحل سردينيا، وفق المصدر نفسه.

وأضافت الشرطة أنه لو نفذت هذه الخطة، لتمكنت الشبكة من «مضاعفة عدد الرحلات وبالتالي زيادة أرباحها»، لافتة إلى أن كل مهاجر كان سيدفع مبلغاً يقدر بنحو 2500 للوصول إلى الأراضي الإيطالية.