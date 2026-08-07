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عربي-دولي

ترامب يُشهر ورقة الـ401 مليون دولار.. انتخابات مصيرية للجمهوريين

Lebanon 24
07-08-2026 | 07:52
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ترامب يُشهر ورقة الـ401 مليون دولار.. انتخابات مصيرية للجمهوريين
ترامب يُشهر ورقة الـ401 مليون دولار.. انتخابات مصيرية للجمهوريين photos 0
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفتح المجال أمام استخدام أموال ضخمة جُمعت لحملته السياسية، بهدف دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.
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ورداً على سؤال بشأن إمكانية استخدام جزء من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، قال ترامب: "بالطبع، سأفعل ذلك"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، الجمعة.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "بانشبول نيوز": "يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين".

ووفق "بلومبرغ"، لم يوافق ترامب حتى الأسبوع الماضي على خطة لإنفاق أي جزء من مبلغ 401 مليون دولار جُمع من المتبرعين السياسيين، ما أثار قلق حلفائه من بقاء هذه الأموال من دون استخدام، قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة الجمهوريين مجلس النواب، ودخولهم معركة صعبة للحفاظ على مجلس الشيوخ.

ويخوض الجمهوريون المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخياً في مجلس النواب، بالتزامن مع تراجع معدلات تأييد ترامب وتصاعد استياء الناخبين من غلاء المعيشة والحرب مع إيران.

وبحسب موقع "Decision Desk HQ"، تبلغ احتمالات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب 59 بالمئة، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً مقابل 211 للجمهوريين.

أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بأربعة مقاعد لقلب الأغلبية.
 
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