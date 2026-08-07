ترامب يُشهر ورقة الـ401 مليون دولار.. انتخابات مصيرية للجمهوريين

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أعلن الرئيس الأميركي أنه سيفتح المجال أمام استخدام أموال ضخمة جُمعت لحملته السياسية، بهدف دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.ورداً على سؤال بشأن إمكانية استخدام جزء من أموال السياسي الداعمة له "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا)، قال : "بالطبع، سأفعل ذلك"، وفق ما نقلته وكالة " "، الجمعة.وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "بانشبول نيوز": "يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين".ووفق "بلومبرغ"، لم يوافق ترامب حتى الأسبوع الماضي على خطة لإنفاق أي جزء من مبلغ 401 مليون دولار جُمع من المتبرعين السياسيين، ما أثار قلق حلفائه من بقاء هذه الأموال من دون استخدام، قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات.وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة الجمهوريين مجلس النواب، ودخولهم معركة صعبة للحفاظ على .ويخوض الجمهوريون المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخياً في مجلس النواب، بالتزامن مع تراجع معدلات تأييد ترامب وتصاعد استياء الناخبين من غلاء المعيشة والحرب مع .وبحسب موقع "Decision Desk HQ"، تبلغ احتمالات فوز بمجلس النواب 59 بالمئة، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً مقابل 211 للجمهوريين.أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بأربعة مقاعد لقلب الأغلبية.