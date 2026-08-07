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عربي-دولي

ردًا على هجمات أوكرانيا... عقوبات أوروبية جديدة على 5 أفراد مرتبطين بروسيا

Lebanon 24
07-08-2026 | 07:56
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ردًا على هجمات أوكرانيا... عقوبات أوروبية جديدة على 5 أفراد مرتبطين بروسيا
ردًا على هجمات أوكرانيا... عقوبات أوروبية جديدة على 5 أفراد مرتبطين بروسيا photos 0
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اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قوائم عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، ردًا على أحدث الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عبر منصة "إكس"، إن التكتل أقرّ العقوبات، من دون الكشف عن هوية الأشخاص المشمولين بها، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستخدم 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الأموال، التي حُوّلت إلى الاتحاد في 3 آب، جاءت من فوائد الأرصدة النقدية العائدة لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي تسببت به"، مؤكدة أن الاتحاد يستخدم عائدات الأصول المجمدة لتحقيق ذلك.

وتُقدَّر قيمة الأصول الروسية المجمدة بنحو 300 مليار دولار، يوجد أكثر من 210 مليارات يورو منها داخل الاتحاد الأوروبي، ومعظمها مودع لدى غرفة المقاصة المالية البلجيكية "يوروكلير".

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