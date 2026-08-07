ردًا على هجمات أوكرانيا... عقوبات أوروبية جديدة على 5 أفراد مرتبطين بروسيا

اعتمد ، الجمعة، قوائم عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، ردًا على أحدث الضربات الجوية الروسية على .

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، عبر منصة "إكس"، إن التكتل أقرّ ، من دون هوية الأشخاص المشمولين بها، وفقًا لوكالة " ".

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستخدم 1.4 مليار (1.6 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وأوضحت أن هذه الأموال، التي حُوّلت إلى الاتحاد في 3 آب، جاءت من فوائد الأرصدة النقدية العائدة لأصول الروسي المجمدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن " يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي تسببت به"، مؤكدة أن الاتحاد يستخدم عائدات الأصول المجمدة لتحقيق ذلك.

وتُقدَّر قيمة الأصول الروسية المجمدة بنحو 300 مليار دولار، يوجد أكثر من 210 مليارات يورو منها داخل الاتحاد الأوروبي، ومعظمها مودع لدى غرفة المقاصة المالية البلجيكية "يوروكلير".