قتلى وجرحى في أعمال شغب داخل سجون سريلانكا المكتظة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
لقي ثلاثة سجناء مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين، إثر أعمال شغب اندلعت في ثلاثة سجون بسريلانكا، وسط تصاعد التوتر داخل المؤسسات العقابية التي تعاني من اكتظاظ شديد.
وأوضح وزير الأمن العام أناندا ويجيبالا أن سجينًا قُتل وأصيب 10 آخرون خلال اضطرابات شهدها سجن "نيو مجازين" في كولومبو، فيما أسفرت أعمال شغب في سجن كورويتا، الواقع على بعد نحو 80 كيلومترًا من العاصمة، عن مقتل سجينين وإصابة 14 آخرين.
وأشار الوزير إلى أن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من السيطرة على الاضطرابات في السجنين، بينما أفادت مصادر أمنية لـ"رويترز" بأن قوات الشرطة احتوت أيضًا احتجاجات في سجن مفتوح بمدينة نيجومبو، بعد استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق السجناء.
وأضاف ويجيبالا أن السلطات نشرت تعزيزات أمنية وفرق مكافحة الشغب في السجون الثلاثة، وأعادت السجناء الذين صعدوا إلى أسطح المباني أو انتقلوا إلى الساحات المفتوحة إلى زنازينهم.
وتواجه سجون سريلانكا أزمة اكتظاظ حادة، إذ تضم 22 سجنًا أكثر من 41 ألف نزيل، رغم أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 11 ألفًا، فيما يشكل الموقوفون الذين لا تزال محاكماتهم جارية أكثر من ثلاثة أرباع عدد السجناء، وغالبيتهم يواجهون قضايا مرتبطة بالمخدرات.