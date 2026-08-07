تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في أعمال شغب داخل سجون سريلانكا المكتظة

Lebanon 24
07-08-2026 | 10:41
A-
A+
قتلى وجرحى في أعمال شغب داخل سجون سريلانكا المكتظة
قتلى وجرحى في أعمال شغب داخل سجون سريلانكا المكتظة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقي ثلاثة سجناء مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 23 آخرين، إثر أعمال شغب اندلعت في ثلاثة سجون بسريلانكا، وسط تصاعد التوتر داخل المؤسسات العقابية التي تعاني من اكتظاظ شديد.

وأوضح وزير الأمن العام أناندا ويجيبالا أن سجينًا قُتل وأصيب 10 آخرون خلال اضطرابات شهدها سجن "نيو مجازين" في كولومبو، فيما أسفرت أعمال شغب في سجن كورويتا، الواقع على بعد نحو 80 كيلومترًا من العاصمة، عن مقتل سجينين وإصابة 14 آخرين.

وأشار الوزير إلى أن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من السيطرة على الاضطرابات في السجنين، بينما أفادت مصادر أمنية لـ"رويترز" بأن قوات الشرطة احتوت أيضًا احتجاجات في سجن مفتوح بمدينة نيجومبو، بعد استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق السجناء.

وأضاف ويجيبالا أن السلطات نشرت تعزيزات أمنية وفرق مكافحة الشغب في السجون الثلاثة، وأعادت السجناء الذين صعدوا إلى أسطح المباني أو انتقلوا إلى الساحات المفتوحة إلى زنازينهم.

وتواجه سجون سريلانكا أزمة اكتظاظ حادة، إذ تضم 22 سجنًا أكثر من 41 ألف نزيل، رغم أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 11 ألفًا، فيما يشكل الموقوفون الذين لا تزال محاكماتهم جارية أكثر من ثلاثة أرباع عدد السجناء، وغالبيتهم يواجهون قضايا مرتبطة بالمخدرات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شغب داخل سجن في سريلانكا.. 19 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 25 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال جديد يضرب الصين.. سقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات روسية بشرق أوكرانيا وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الخاصة

قوات الشرطة

الأمن العام

وزير الأمن

كولومبو

رويترز

توت ⚔️

كولومب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-08-08
Lebanon24
09:30 | 2026-08-08
Lebanon24
09:00 | 2026-08-08
Lebanon24
08:27 | 2026-08-08
Lebanon24
07:52 | 2026-08-08
Lebanon24
07:45 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24