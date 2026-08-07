إجراءات أميركية جديدة لقطع شريان التمويل غير المشروع لإيران

أعلنت اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى قطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات ستفكك شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية التي ساعدت على نقل مئات ملايين الدولارات.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الشركات المستهدفة مكّنت من الوصول إلى عائدات والالتفاف على ، مؤكدةً بوضوح أن "من يساعد التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة".

وأضافت أن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مشيرةً إلى أن الإجراءات الجديدة تزيد عزلة النظام عن .

وأكدت الخارجية الأميركية أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه "ثمن باهظ ومستمر".