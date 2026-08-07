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عربي-دولي

إجراءات أميركية جديدة لقطع شريان التمويل غير المشروع لإيران

Lebanon 24
07-08-2026 | 12:30
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إجراءات أميركية جديدة لقطع شريان التمويل غير المشروع لإيران
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى قطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات ستفكك شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية التي ساعدت طهران على نقل مئات ملايين الدولارات.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الشركات المستهدفة مكّنت إيران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات، مؤكدةً بوضوح أن "من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة".

وأضافت أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مشيرةً إلى أن الإجراءات الجديدة تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.

وأكدت الخارجية الأميركية أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه "ثمن باهظ ومستمر".

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