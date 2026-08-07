العراق والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الأمني

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية خالد بن علي الحميدان والوفد المرافق له، في لقاءٍ جرى بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة بغداد.
ونقل المسؤول السعودي خلال اللقاء رسالةً من القيادة السعودية تضمّنت تجديد الدعوة للزيدي لزيارة الرياض، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.
رئيس الوزراء العراقي، أعرب من جهته، عن تمسك الحكومة العراقية بتطوير علاقات التعاون مع المملكة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خدمة المصالح المشتركة للبلدين ودعم الاستقرار الإقليمي.
وشدّد الزيدي على موقف الحكومة الثابت تجاه حماية سيادة العراق ومصالح شعبه، مؤكداً عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال أو نشاطات تمسّ أي دولة أخرى، وذلك استناداً إلى المسؤوليات الدستورية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
واتفق الجانبان، وفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في البلدين، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ويتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن الأطر القانونية، ويسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتجنب المنطقة مخاطر التصعيد.